В России обвинили США в обстреле Лавры и цинично объяснили цели ударов

Российская сторона опубликовала перечень объектов, которые считает пораженными — в перечне врага более десяти локаций

В России оправдали удар в ночь на 15 июня по Киеву. Представители Минобороны заявили, что на территории киностудии им. Довженко якобы собирали беспилотники, а в здание Киево-Печерской Лавры якобы попала ракета противовоздушной обороны. В списке целей врага, которые они считают пораженными, фигурируют предприятия, аэродромы, ТЦК и логистическая инфраструктура.

Как заявляет российское ведомство — массированный удар нанесли высокоточное оружие "по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск (сейчас Днепр, — ред.), а также военных аэродромах и территориальных центрах комплектования".

Среди якобы пораженных целей называют:

завод "Радар",

призрачный цех по производству беспилотников большой и средней дальности на территории киностудии – напомним, там сгорело огромное количество уникальных костюмов,

ООО "Беспилотные технологии",

"Завод Маяк", якобы производящий боевые части для дронов и ускорители для ракет "Фламинго",

Киевский завод "Буревестник",

"УкрАрмоТех",

Киевский агрегатный завод,

Авиаремонтный завод гражданской авиации,

отдельно выделили терминал "Новой почты", который якобы возит детали для дронов, НРК и средств радиоэлектронной борьбы,

Днепровский завод электромеханического оборудования

два промышленных предприятия в Харькове, которые тоже якобы собирают боевые части беспилотников и ракет,

аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах, Слободке (ранее Красная Слободка)

ТЦК в Киеве.

Россияне также заявили, что попадание произошло во все перечисленные объекты, и лживо заметили, что по гражданским объектам удары не наносят. Что касается удара по Киево-Печерской Лавре — обвинили США в некачественных средствах ПВО. По их словам, заповедник повредили ракетой ЗРК Patriot, причиной якобы могло стать то, что "страны Запада" передали Украине ракеты с истекшим сроком годности. Украине поставляют зенитные ракеты для систем Patriot в первую очередь США (главный разработчик и производитель) и Германия (которая также открыла собственные производственные линии).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове Россия, кроме удара по художественному музею, ударила повторно, унеся жизни четырех спасателей и руководителей Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета. Попадания зафиксированы и в других городах.