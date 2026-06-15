В России обвинили США в обстреле Лавры и цинично объяснили цели ударов
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Российская сторона опубликовала перечень объектов, которые считает пораженными — в перечне врага более десяти локаций
В России оправдали удар в ночь на 15 июня по Киеву. Представители Минобороны заявили, что на территории киностудии им. Довженко якобы собирали беспилотники, а в здание Киево-Печерской Лавры якобы попала ракета противовоздушной обороны. В списке целей врага, которые они считают пораженными, фигурируют предприятия, аэродромы, ТЦК и логистическая инфраструктура.
Как заявляет российское ведомство — массированный удар нанесли высокоточное оружие "по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск (сейчас Днепр, — ред.), а также военных аэродромах и территориальных центрах комплектования".
Среди якобы пораженных целей называют:
- завод "Радар",
- призрачный цех по производству беспилотников большой и средней дальности на территории киностудии – напомним, там сгорело огромное количество уникальных костюмов,
- ООО "Беспилотные технологии",
- "Завод Маяк", якобы производящий боевые части для дронов и ускорители для ракет "Фламинго",
- Киевский завод "Буревестник",
- "УкрАрмоТех",
- Киевский агрегатный завод,
- Авиаремонтный завод гражданской авиации,
- отдельно выделили терминал "Новой почты", который якобы возит детали для дронов, НРК и средств радиоэлектронной борьбы,
- Днепровский завод электромеханического оборудования
- два промышленных предприятия в Харькове, которые тоже якобы собирают боевые части беспилотников и ракет,
- аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах, Слободке (ранее Красная Слободка)
- ТЦК в Киеве.
Россияне также заявили, что попадание произошло во все перечисленные объекты, и лживо заметили, что по гражданским объектам удары не наносят. Что касается удара по Киево-Печерской Лавре — обвинили США в некачественных средствах ПВО. По их словам, заповедник повредили ракетой ЗРК Patriot, причиной якобы могло стать то, что "страны Запада" передали Украине ракеты с истекшим сроком годности. Украине поставляют зенитные ракеты для систем Patriot в первую очередь США (главный разработчик и производитель) и Германия (которая также открыла собственные производственные линии).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове Россия, кроме удара по художественному музею, ударила повторно, унеся жизни четырех спасателей и руководителей Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета. Попадания зафиксированы и в других городах.