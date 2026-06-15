Вы точно недооценивали этот предмет: как старый противень помогает навести порядок в доме

Этот кухонный предмет может заменить кучу полезных вещей

Большинство людей без раздумий выбрасывают старые металлические противни для духовки, считая их полностью непригодными. Но на самом деле эти привычные кухонные принадлежности могут получить вторую жизнь и стать полезными помощниками в доме.

Некоторые способы их использования могут удивить. О них написали в "los andes 142".

Например, из противня можно сделать магнитную доску для заметок и списков покупок – достаточно лишь покрасить поверхность. Также оно подойдет как подставка для комнатных растений, чтобы оградить мебель от влаги.

В гараже или мастерской противень удобно использовать для хранения мелких инструментов — винтов, гвоздей или гаек. Еще один вариант – органайзер для рукоделия, где можно держать краски, клей и другие мелочи.

По желанию лист можно превратить и в декоративный элемент – например, подставку для свечей или украшений. А в быту некоторые используют его даже как удобную подкладку для мисок домашних животных.

Как использовать старый противень. Фото: Сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пустые бутылки из-под шампуня можно повторно использовать дома вместо того, чтобы выбрасывать.