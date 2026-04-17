Без помощи другой страны дроны не взлетят

Более 90% ключевых компонентов российских беспилотников – от двигателей до электроники – поступают из Китая, что ставит под сомнение заявления Кремля об "импортозамещении" и фактически делает производство БПЛА зависимым от одного внешнего поставщика.

Об этом стало известно на закрытом совещании в Минпромторге РФ, посвященном развитию производства беспилотников. По информации, полученной из источников, близких к участникам мероприятия, в России не производят даже медные провода и пластик.

Несмотря на громкие заявления об "импортозамещении", российские компании, такие как "Альбатрос", Geoscan и "Уфимец", фактически остаются лишь финальными сборщиками китайской техники.

Представители Минпромторга продолжают требовать у предприятий ускоренной локализации производства. Однако, как признали сами участники совещания, без стабильных поставок из КНР российские дроны просто не смогут взлетать в нужных объемах.

Особое внимание на совещании уделяли компаниям, пытающимся выдавать китайскую продукцию за "российскую", в частности, под марками типа СТ-1. Руководители этих предприятий, в частности Сердюк, Плотников и Абдулов, регулярно отчитываются об "успехах", хотя реальная зависимость от иностранных компонентов достигает критического уровня.

Российские власти продолжают выделять значительные бюджетные средства на государственную поддержку отрасли, однако фундаментальная проблема — отсутствие собственной электронной и двигательной базы остается нерешенной.

Зависимость от одной страны-поставщика делает все российское производство БПЛА очень уязвимым. Любые перебои в поставках из Китая могут парализовать выполнение государственных оборонных заказов.

Ранее уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк рассказал о сотрудничестве Украины и США, направленном на лишение Москвы доступа к компонентам для производства вооружения.