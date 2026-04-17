Росія сама нічого не може: спливли цікаві дані про безпілотники РФ

Без допомоги іншої країни дрони не злетять

Понад 90% ключових компонентів російських безпілотників — від двигунів до електроніки — надходять із Китаю, що ставить під сумнів заяви Кремля про "імпортозаміщення" і фактично робить виробництво БПЛА залежним від одного зовнішнього постачальника.

Про це стало відомо на закритій нараді в Мінпромторзі РФ, присвяченій розвитку виробництва безпілотників. За інформацією, отриманою з джерел, близьких до учасників заходу, у Росії не виготовляють навіть мідні дроти та пластик.

Попри гучні заяви про "імпортозаміщення", російські компанії, такі як "Альбатрос", Geoscan та "Уфимец", фактично залишаються лише фінальними збирачами китайської техніки.

Представники Мінпромторгу продовжують вимагати від підприємств прискореної локалізації виробництва. Однак, як визнали самі учасники наради, без стабільного постачання з КНР російські дрони просто не зможуть злітати в потрібних обсягах.

Особливу увагу на нараді приділяли компаніям, які намагаються видавати китайську продукцію за "російську", зокрема під марками типу СТ-1. Керівники цих підприємств, зокрема Сердюк, Плотніков та Абдулов, регулярно звітують про "успіхи", хоча реальна залежність від іноземних компонентів сягає критичного рівня.

Російська влада продовжує виділяти значні бюджетні кошти на державну підтримку галузі, проте фундаментальна проблема — відсутність власної електронної та двигунної бази — залишається невирішеною.

Залежність від однієї країни-постачальника робить усе російське виробництво БПЛА вкрай вразливим. Будь-які перебої в постачанні з Китаю можуть паралізувати виконання державних оборонних замовлень.

Раніше уповноважений президента з питань санкцій Владислав Власюк розповів про співробітництво України та США, спрямоване на позбавлення Москви доступу до компонентів для виробництва озброєння.