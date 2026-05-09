"Плевок в лицо". В России впали в истерику из-за разрешения Зеленского провести парад (видео)

Пропагандисты захлебываются злобой

В России истерично отреагировали на разрешение президента Украины Владимира Зеленского провести парад 9 мая в Москве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не нужно "ничье разрешение", но выглядел при этом не лучшим образом.

Песков прокомментировал указ Зеленского, пряча глаза от камеры. Он также тяжело подбирал слова и во время выступления у него было красное лицо.

Недовольны решением Зеленского и российские Z-блогеры. Они комментируют его в издевательской манере. Авторы одного из каналов назвали этот ход Зеленского "плевок в лицо", признав при этом, что украинский президент "умеет в информационную войну".

Зеленский разрешил провести парад на Красной площади — что известно

Вечером 8 мая появился указ Зеленского №374/2026, в котором говорится, что учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с США 8 мая 2026 года, президент постановляет разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве. Кроме того, приведены координаты, по которым не будет бить украинское оружие в указанное время. Это – Красная площадь.

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения ", — говорится в документе.

Как писал "Телеграф", советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Кремль действительно боится атаки 9 мая по Москве и Красной площади, поэтому стянул на защиту немалое количество систем ПВО. Удары вглубь России по НПЗ или каким-то заводам принесут больше пользы для Украины, особенно в стратегическом плане.