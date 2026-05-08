Бить по Москве нет смысла? Почему Украине не стоит атаковать Красную площадь 9 мая

Советник министра обороны назвал цели по лучше

Для Украины более результативными и стратегически выгодными ударами по России 9 мая будут атаки не на Москву. Ведь они будут нести в основном психологическое влияние, поэтому лучше выбрать более "полезные" объекты.

Такое мнение высказал Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш", советник министра обороны Украины, в комментарии LIGAnet. По его словам, Кремль действительно боится атаки 9 мая по Москве и Красной площади, поэтому поставил на защиту немалое количество систем ПВО.

"Для нас более интересный и нужный вариант атаковать не Москву, а какие-то объекты критической инфраструктуры, потому что там не будет ПВО", — говорит "Флэш".

Советник министра объясняет, что удары вглубь России по НПЗ или каким-то заводам будут более полезны для Украины, особенно в стратегическом плане. Ведь это поражение не только непосредственно какого-то предприятия, это еще и ущерб для армии.

"Россия — это бензоколонка. Мы понимаем, как важно им сохранять инфраструктуру, вот эти предприятия. И мы понимаем: чтобы атаковать достаточно одного беспилотника, который долетит, ударит, и там будет большой пожар, большие проблемы и большие потери", — добавляет Бескрестнов.

Он также подчеркнул, что для атак по НПЗ или небольшим объектам можно использовать дроны, но чем больше цель, тем мощнее должно быть оружие. Поэтому для заводов Украина использует дальнобойные ракеты. К примеру, недавно "Фламинго" успешно поразила завод в Чебоксарах.

