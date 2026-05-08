Россияне нашли способ, как провести парад на 9 мая с размахом (фото)

В этом году в Кремле изрядно переживают из-за безопасности проведения парада на 9 мая, однако россияне уже придумали альтернативу. В сети даже показали первые фото "генеральной репетиции".

Соответствующие фото опубликовала директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, россияне активно готовятся к параду победы.

Правда, пройдет он не на Красной площади, а в Roblox (бесплатная онлайн-платформа для создания игр). Как видно на фото, этот парад будет с размахом: военная техника, генералы на первой линии и куча солдат.

Парад в Москве 9 мая. Фото: Telegram-канал Мизулиной

Репетиция парада в Москве на 9 мая. Фото: Telegram-канал Мизулиной

"Несмотря на ограничения игры, мои подписчики готовятся завтра проводить Парад Победы в Roblox, как и раньше. Вчера ребята уже провели генеральную репетицию и поделились кадрами", — говорится в сообщении.

Парад в Москве 9 мая. Фото: Telegram-канал Мизулиной

Этот онлайн-парад вероятнее будет больше соответствовать наративам и пропаганде Кремля, чем настоящий. Однако оба могут быть под угрозой, ведь никто не исключает возможности атаки на Москву и кибератаки на платформу.

