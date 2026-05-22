"Дед после инсульта". Путин попал в очередной курьез на публичном мероприятии (видео)
На помощь пришли военные
Российский президент Владимир Путин в очередной раз попал в курьез и вызвал волну шуток. Однако многие увидели в поведении лидера признаки ухудшения состояния здоровья.
Курьезное видео с Путиным опубликовал советник министра обороны Сергей Стерненко. Отмечается, что событие случилось в пятницу, 22 мая, во время публичного выступления.
"Между тем Путин не смог произнести "ура". Маразм прогрессирует", — говорится в сообщении.
На видео видно, как Путин хотел крикнуть громко "Ура!", но у него не получилось. Сначала сидя от едва произнес "Ура!", а когда встал, чтобы сделай это как следует, вообще потерял голос. На помощь пришли военные, заглушившие своими басами потуги российского лидера.
Украинцы в комментариях не сдерживали шутки о том, что Путину уже возраст не позволяет громко говорить. Однако многие предположили, что возможно такое поведение — последствия болезни или инсульта. Пользователи писали:
- Какая армия такое и ура.
- Пусть сдохнет наконец.
- Он тем поганым ртом словно серит.
- Такое впечатление, что после инсульта дед.
- Наверняка будет подыхать.
- Скоро сдохнет бл@дь старая.
- Старой задницей громко не перднешь.
- Может, дед после инсульта.
- Уже язык во рту не поворачивается! Может… сдохнет уже!
