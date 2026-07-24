Аэропорты могут заработать, но есть ключевое условие: какие два города готовы принимать самолеты

Несмотря на заявления о готовности аэропортов, эксперты называют несколько критических рисков

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Аэропорты в Киеве и Львове готовы возобновить работу через несколько недель, как только будут решены вопросы безопасности. Оба аэропорта в рабочем состоянии.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовой в интервью "РБК-Украина". "Как только вопросы безопасности будут решены, я думаю, эти аэродромы смогут возобновить работу. Речь идет о неделях, не о месяцах, как только будут решены вопросы безопасности", — сказал он. Но "Телеграф" напоминает, что не все так просто.

Эксперт по вопросам транспорта, бывший министр транспорта Украины Василий Шевченко в разговоре с "Телеграфом" подтверждал, что эти два аэропорта поддерживаются на минимальном уровне готовности возобновить авиадвижение, однако страну разделить на части, где идет война, а где нет, невозможно.

Однако самая главная проблема — полеты по магистральным маршрутам. Шевченко подчеркнул, что эти полеты на высоте 8-10 тысяч метров, но россияне могут сбить такие самолеты, поэтому безопасность рейсов не гарантировать.

Другой важный вопрос – страхование авиаперевозок. Невозможно оценить стоимость человеческой жизни, а в случае, если с самолетом что-нибудь случится, страховщики столкнутся с огромными компенсациями и судами, поэтому либо страховка будет чуть ли не с космической стоимостью, либо никто не возьмет на себя риски.

"У нас нет собственных авиакомпаний, они все обанкротились. А у тех, кто работает на цивилизованных рынках, самолеты все арендованные, взятые в лизинг, застрахованные. Рынок перевозок работает по-другому: через систему страхования судов P&I (Protection and Indemnity) в условиях войны они взаимно повышают платежи и компенсируют утраченные суда и грузы", — объясняет Шевченко.

Стоит ли ждать открытия аэропортов в ближайшее время

Восстановить полеты можно только при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации, отмечали в Министерстве развития громад и территорий Украины в ответ на запрос "Телеграфа" в мае. Пока же ситуация безопасности "не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу".

В марте была создана рабочая группа, которая должна была наработать практические решения и создать план восстановления авиасообщения. Но это не те шаги, которые начинают делать, ведь группа носит консультативно-совещательный характер и сосредоточена на наработке базовых подходов и рекомендаций.

Ответ на запрос "Телеграфа" о готовности Украины возобновить авиадвижение

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая большая опасность подстерегает самолеты не при взлете, а при посадке, ранее говорил Садовой. Гарантировать безопасность, пока идет война, нельзя.