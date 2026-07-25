Посмотрите на соседнюю полку: простой способ разоблачить фейковую скидку супермаркета за 5 секунд

Не все желтые ценники означают реальную экономию

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Покупатели часто доверяют ярким ценникам с надписями "Акция", "-40%" или "-50%", считая, что сейчас можно существенно сэкономить. Однако во многих случаях такие предложения оказываются только маркетинговым приёмом, а реальная выгода отсутствует.

Подробнее о том, как это работает, расскажет "Телеграф".

Одна из самых распространенных схем устроена очень просто. Перед началом громкой распродажи магазин может поднять цену на товар, а затем перечеркнуть ее и показать якобы большую скидку. В результате покупатель видит привлекательный процент экономии, хотя фактическая цена почти не отличается от обычной или даже остается прежней.

Именно поэтому не стоит ориентироваться только на цвет ценника или на большую надпись "Акция". Гораздо полезнее потратить несколько секунд и сравнить стоимость аналогичных товаров, стоящих рядом на полке.

Если "акционный" продукт стоит столько же, сколько схожий товар другого производителя без каких-либо скидок, или даже дороже, это повод задуматься. В таком случае громкая акция может быть только способом привлечь внимание, а не реальной возможностью сэкономить.

Особенно внимательными следует быть во время больших сезонных распродаж, когда магазины активно используют яркие ценники и рекламные отметки. Психологически покупатели часто воспринимают слово "скидка" как сигнал к немедленной покупке, даже не проверяя, действительно ли предложение выгодно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об одном трюке на кассе, который ежедневно стоит вам денег: супермаркеты об этом молчат.