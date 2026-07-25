Сколько вернет "Новая почта", если посылку уничтожила вражеская ракета

На какую выплату можно рассчитывать

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Сумма компенсации за посылку, уничтоженную в ходе российского удара по "Новой почте" определяется в соответствии с объявленной ценностью отправления. Минимальная объявленная ценность составляет 1 гривну.

Как определяется сумма компенсации за утраченную посылку на "Новой почте"

О том, как определяется сумма компенсации, в НП рассказали журналисту "Телеграф", чья посылка была уничтожена из-за атаки России. Эту информацию важно знать на фоне регулярных и целенаправленных атак России на терминалы "Новой почты".

Максимальная объявленная ценность для посылок до 30 кг составляет 1 млн грн, для отправлений более 30 кг – 5 млн грн. Также для посылок с большой объявленной ценностью компания может запросить документы, подтверждающие стоимость.

Объявленная ценность "Новая почта" — какая комиссия

Напомним, комиссия от объявленной ценности до 500 гривен включена в тариф и дополнительно не взимается. Если объявленная ценность отправления свыше 500 гривен, комиссия составляет 0,5% объявленной ценности. К примеру, если объявлена ценность 5000 гривен, комиссия составит 25 гривен.

Если отправление уничтожено в ходе атаки, на странице отслеживания посылки в приложении НП появляется статус "потеряно в результате военных действий".

Статус отслеживания отправления, уничтоженного в ходе удара РФ по ЧП

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть деньги посылку, потерянную из-за российского удара по "Новой почте". В ЧП рассказали, как действовать клиенту.