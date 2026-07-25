В "АТБ" есть комната с кроватями для персонала? Сотрудница сети дала честный ответ

Хотя из-за комендантского часа сеть не работает круглосуточно, ночные смены все же есть

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В "АТБ" нет комнаты с кроватями, где работники могут отдыхать. Сотрудница сети развеяла этот распространенный миф.

Об этом рассказала пользовательница соцсети Reddit, которая, по ее словам, работает в "АТБ". Ее спросили, действительно ли в магазинах сети предусмотрено помещение, обустроенное для ночного сна персонала.

"Если бы… Нет, такого у нас нет", — ответила работница "АТБ".

Сколько отдыхают сотрудники "АТБ" в течение смены

Сотрудники "АТБ" с дневным режимом работы имеют три перерыва в день. По 15 минут в первой и второй половине дня и 30 минут на обед.

Для сотрудников с ночным режимом работы перерыв составляет один час. Его дают во время комендантского часа или в период минимальной производственной нагрузки.

Курить можно только в свои официальные перерывы. Других пауз для этого не предусмотрено.

Ранее "Телеграф" рассказывал, потянут ли работу кассиром в "АТБ" люди старше 55 лет. Экс-работник сети честно рассказал о собственном опыте.

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