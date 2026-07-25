Стучала по крыше копытами: в сети появилось курьезное видео

Ролик с животным удивил украинцев

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В Запорожье лошади не только ходят по городу, а даже гуляют по крышам. Инцидент произошел в Хортицком районе, который в народе называют Бабуркой.

Соответствующее видео опубликовала местная жительница Ангелина Устюжанина в соцсети Threads.

"Чисто обычный день в Запорожье", – написала она.

На кадрах лошадь ходила по крышам гаражей. Отметим, что ей не пришлось залезать на крышу по отвесной стене. Там она легко оказалась благодаря рельефу местности.

Один из комментаторов пошутил: "Шанс увидеть коня на крыше маленький, но никогда не равен нулю".

На другом ролике видно, как целый табун лошадей гулял в парке. Интернет-пользователи отметили, что кони приходят на Бабурку с Хортицы, где расположен конный клуб.

Напомним, что в мае мы уже показали, как почти два десятка лошадей самостоятельно передвигались по проезжей части в том же районе. Тогда работник конюшни рассказал, что животные пасутся в балках в сопровождении пастуха. Однако они могут испугаться взрыва, мотоцикла, собаки и от испуга убегают.

Также стало известно, что некоторых лошадей спасли от забоя, других – из-под обстрелов или с оккупированных территорий. В комментариях писали, что иногда они даже могут ночевать во дворах.