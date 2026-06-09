После взрыва открылся портал в ад: в Дагестане горит газопровод (видео)
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Над городом горит огромный факел
Во вторник, 9 июня, в Дагестане (РФ) в городе Кизилюрте произошел взрыв газовой трубы. В результате над городом поднялся огромный огненный факел.
Соответствующие фото и видео публикуют российские Telegram-каналы.
Обновлено: Как выяснилось, пожар произошел на участке магистрального газопровода между Гельбахом и Бавтугаем. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать, а подачу газа — прекратить. Местные паблики сообщают, что жертв и пострадавших нет.
Большинство Telegram-каналов пишет о прорыве газопровода вблизи АЗС. Вместе в тем, РИА "Новости" сообщают, что по предварительной информации, взрыв произошел на газораспределительной станции. Газ под высоким давлением продолжает вырываться наружу и гореть.
Район вокруг места происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. Сейчас решается вопрос об эвакуации жителей ближайших домов.
Напомним, в России также произошел взрыв в Балашихе Московской области. Сдетонировало устройство, прикрепленное к автомобилю с высокопоставленным офицером ВС РФ.