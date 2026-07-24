Аэропорты уже открыли? Три пассажирских самолета заметили над западом Украины (фото)

Несмотря на появление бортов на картах, воздушное пространство для гражданской авиации остается закрытым.

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На фоне дискуссий о возможном открытии украинских аэропортов над западными областями страны на радарах появились сразу три самолета. Объясняем, почему такие случаи происходят и связаны ли они с возможным возобновлением полетов.

По данным сервиса Flightradar24, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени, 21 июля над территорией Львовской и Закарпатской областей были замечены три самолета. По меньшей мере, два из них система идентифицировала как пассажирские.

Радары зафиксировали самолеты/ Скриншот

В частности, один из самолетов принадлежал Turkish Airlines и выполнял рейс из Москвы в Анталию. Другой, авиакомпании GetJet Airlines, направлялся из Вильнюса в болгарский Бургас.

Откуда над Украиной гражданские самолеты

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины закрыто для полетов гражданской авиации. В то же время, пользователи сервисов отслеживания полетов периодически замечают пассажирские самолеты над разными регионами страны.

Такие случаи, как правило, объясняются не настоящими полетами, а особенностями работы систем отслеживания. Причиной могут быть некорректные координаты, передаваемые самолетом, технические неисправности наземных станций приема сигнала ADS-B, сбои в работе GPS или другие ошибки обработки данных.

Кроме того, на точность определения местонахождение воздушных судов может влиять активное применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных искажать или подавлять навигационные сигналы. Поэтому отметки самолетов на картах сервисов отслеживания не свидетельствуют о фактическом пребывании в воздушном пространстве Украины.

Что известно об открытии полетов в Украине

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что аэропорты Киева и Львова технически готовы вернуться к работе. По его словам, оба аэродрома находятся в рабочем состоянии, а возобновление полетов возможно в течение нескольких недель после решения вопросов безопасности. В то же время эксперты отмечают, что фактическое открытие аэропортов зависит не только от их технической готовности.

"Телеграф" рассказывал о проблемных моментах в открытии авиасообщения Украины. Сейчас о его возобновлении в ближайшее время речь не идет.