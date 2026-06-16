На Кубани горит станица Полтавская. Откуда на карте России украинское название

Российские власти списали пожар на "падение обломков"

В ночь на 16 июня дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае России. После атаки вспыхнул пожар на нефтебазе в российском населенном пункте с украинским названием – станица Полтавская.

Атаку подтвердил оперштаб Краснодарского края. Там заявили, что пожар произошел якобы из-за "падения обломков".

Telegram-канал Exilenova+ публикует кадры результатов атаки. Огонь и дым на нефтебазе видны издалека.

Огонь на нефтебазе после атаки. Фото: Exilenova+

К утру над нефтебазой поднимается густой дым. Фото: Exilenova+

Эта нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании "ЛУКойл" и конечными потребителями топлива (сетями АЗС). Она является ключевой для обеспечения топливом не только Краснодарского края, но и соседней Адыгеи.

Почему населенный пункт в России назван в честь Полтавы

Станица Полтавская расположена примерно в 100 км северо-западнее Краснодара. Он является административным центром Красноармейского района.

Станица Полтавская была основана в 1793-1794 годах переселившимися на Кубань запорожскими казаками. Сначала она называлась Полтавский курень, поскольку он был заселен бывшими казаками Полтавского куреня Новой Сечи (он в свою очередь назывался в честь города Полтава).

В 1917-1921 годах станица Полтавская поддержала Кубанскую Народную Республику, поскольку ее население (а это преимущественно казаки-украинцы) имело высокий уровень национального сознания. Станица долго сопротивлялась власти большевиков: по данным "Музея Голодомора" партизанское национально-освободительное движение здесь существовало по меньшей мере до 1925 года.

В 1918 году местная педагогическая семинария (впоследствии техникум) по инициативе студентов, преподавателей и местного населения первой на Кубани перешла на украинский язык обучения. До 1932 года все школы станицы преподавали на украинском. Там была своя капелла бандуристов и украинский драмкружок.

Именно за свободолюбие и украинский дух большевики устроили репрессии в станице Полтавской. В 1929-1931 гг. оттуда депортировали 300 семей, а за невыполнение хлебозаготовок арестовали и судили сотни человек.

Это было только начало, в последующие годы из Полтавской были вывезены тысячи украинских семей. Депортация продолжалась, пока со станицы в Сибирь не выселили практически все украинское население.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 14 июня в России и на временно оккупированной территории Украины прогремели взрывы. Под ударом оказались важные объекты врага.