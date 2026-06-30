Родился в Украине, но молчал о войне: умер легендарный фигурист

Он был олимпийским чемпионом

На 59-м году жизни скончался российский и советский фигурист Артур Дмитриев, дважды становившийся олимпийским чемпионом в парном катании. Он родом из Украины.

Причиной смерти стало расслоение аорты. Об этом сообщила его бывшая партнерша, олимпийская чемпионка Оксана Казакова. Российским СМИ она рассказала, что родные спортсмена планируют похоронить его в Санкт-Петербурге.

Он родился 21 января 1968 года в Белой Церкви Киевской области. Но почти всю спортивную карьеру он строил уже в советской, а впоследствии русской школе фигурного катания.

Артур Дмитриев. Фото: stuki-druki.com

Наибольших успехов Дмитриев добился в парном катании. На зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле он вместе с Наталией Мишкутенок завоевал золотую медаль. Шесть лет спустя спортсмен повторил свой успех на Олимпиаде в Нагано, на этот раз выступая в паре с Оксаной Казаковой.

Артур Дмитриев

Кроме двух олимпийских титулов Дмитриев был чемпионом мира, неоднократно выигрывал чемпионаты Европы, а также одерживал победы на первенствах СССР. По завершении выступлений он перешел на тренерскую работу. Среди его самых известных воспитаников — российский двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Артур Дмитриев. Фото: росСМИ

После начала полномасштабной войны России против Украины Артур Дмитриев не делал публичных заявлений на политические темы. Он не комментировал российское вторжение, не выступал с открытой поддержкой войны и не делал публичных заявлений ни в поддержку, ни против политики Владимира Путина.

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