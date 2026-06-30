Народився в Україні, але мовчав про війну: помер легендарний фігурист

Він був олімпійським чемпіоном

На 59-му році життя помер російський і радянський фігурист Артур Дмитрієв, який двічі ставав олімпійським чемпіоном у парному катанні. Він родом із України.

Причиною смерті стало розшарування аорти. Про це повідомила його колишня партнерка, олімпійська чемпіонка Оксана Казакова. Російським ЗМІ вона розповіла, що рідні спортсмена планують поховати його у Санкт-Петербурзі.

Він народився 21 січня 1968 року в Білій Церкві на Київщині. Втім, майже всю спортивну кар'єру він будував уже в радянській, а згодом російській школі фігурного катання.

Артур Дмитрієв. Фото: stuki-druki.com

Найбільших успіхів Дмитрієв досяг у парному катанні. На зимових Олімпійських іграх 1992 року в Альбервілі він разом із Наталією Мишкутенок виборов золоту медаль. Через шість років спортсмен повторив свій успіх на Олімпіаді в Нагано, цього разу виступаючи в парі з Оксаною Казаковою.

Артур Дмитрієв

Окрім двох олімпійських титулів, Дмитрієв був чемпіоном світу, неодноразово вигравав чемпіонати Європи, а також здобував перемоги на першостях СРСР. Після завершення виступів він перейшов на тренерську роботу. Серед його найвідоміших вихованців — російський дворазовий олімпійський чемпіон Максим Траньков.

Артур Дмитрієв. Фото: росЗМІ

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Артур Дмитрієв не робив жодних публічних заяв на політичні теми. Він не коментував російське вторгнення, не виступав із відкритою підтримкою війни та не робив публічних заяв ані на підтримку, ані проти політики Володимира Путіна.

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