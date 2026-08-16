Неожиданные нелегалы: пограничники показали, кто тайно ходит по их тропам (видео)

Пограничники объяснили, что технические средства помогают отслеживать изменения обстановки и оперативно реагировать на них

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Военнослужащие 7 пограничного карпатского отряда показали, кто ежедневно ходит по их тропам. В объектив фотоловушки попали представители животного мира.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Отмечается, что в кадр попали как хищники, так и травоядные животные.

Пограничники рассказали, что в этот раз фотоловушки зафиксировали сразу семь представителей местной фауны. Среди них были волки, лисы, благородные олени, косули, белка, дикий кабан и ласка.

"Словом, почти полный состав лесной смены. Кто-то неторопливо искал пищу, кто-то осторожно шагал по лесным тропам, а некоторые просто попали в объектив по дороге в своих важных звериных делах", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что технические средства охраны границы продолжают работать круглосуточно. Они помогают пограничникам вовремя замечать изменения обстановки и оперативно реагировать на них.

"Планируя путешествие к приграничью, не забывайте соблюдать установленные правила пребывания. Берегите себя, уважайте природу и помните: в лесу всегда может работать камера — даже если вы не волк и не ищете ужин", — добавили в пресс-службе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандальная экс-пограничница Иванна Плантовская родила первенца и показала фото из роддома.