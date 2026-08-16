Не просто просьба о помощи? Какое поведение местных насторожило украинку в Германии

Незнакомка преследовала девушку с ребенком с просьбой о помощи – ее насторожила настойчивость и открытый багажник автомобиля рядом

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Прогулка с ребенком в Германии чуть не превратилась в опасную ситуацию. Украинка рассказала о странном поведении незнакомки, вызвавшей у нее подозрения.

Украинка под ником lluviash, проживающая в Германии, рассказала в Threads, что во время обычной прогулки с детской коляской к ней обратилась женщина в инвалидной коляске. Рядом стоял микроавтобус с открытым багажником.

По ее словам, незнакомка попросила помочь достать из машины большую коробку. Сначала она обратилась на немецком, а затем повторила просьбу на английском. Украинка несколько раз отказалась, объяснив, что спешит и не может бросить ребенка.

Незнакомка продолжала настаивать даже после того, как она отошла на несколько метров. Это показалось украинке подозрительным, особенно потому, что неподалеку были другие люди, которых также можно было попросить о помощи.

Чем на самом деле была эта ситуация и представляла ли она опасность для ребенка, неизвестно. В то же время, украинка призвала других родителей в Германии быть внимательными и не оставлять маленьких детей без присмотра, если незнакомцы внезапно пытаются отвлечь их просьбами о помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинка поделилась своим опытом, почему не стоит ехать в Германию.