Промерзание за часы: в каких домах невозможно будет жить без отопления зимой

При строительстве таких домов внимание акцентировалось на скорости, а не на качестве

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Старые советские дома могут быстро промерзнуть без отопления зимой. Среди лидеров антирейтинга панельные пятиэтажные "хрущевки".

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. По его словам, температура в таких домах падает за часы.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": 36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми

По словам эксперта, наиболее опасными для проживания при отключениях отопления могут оказаться пятиэтажные панельные дома, известные как "хрущевки". Он отметил, что эти дома, построенные из бетонных плит, промерзают очень быстро.

"Первыми замерзнут дома так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально идет на часы. 36 часов — и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то, там все зависит от ветра", — сказал Попенко.

Олег Попенко

Он добавил, что после этого температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. А это означает полную непригодность дома для проживания в нем.

Сколько многоквартирных домов выдерживают без отопления. Инфографика "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие советские дома не замерзнут без отопления зимой.