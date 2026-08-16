"АТБ" запустил персональные скидки: где ими можно воспользоваться - онлайн или на кассе

Воспользоваться выгодными предложениями можно точно в физическом магазине

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В "АТБ" появилась новая функция, которая может заинтересовать постоянных покупателей. Пользователям начали показывать персональные акции на товары, которые они чаще всего покупают. Скидки на продукты точно будут действовать физически.

Об этом в Threads рассказала украинка под ником hertner_ann. По ее словам, в приложении ей уже отразилось шесть товаров со скидками.

Пользователь в комментариях также спросил, действуют ли персональные скидки при заказе товаров с доставкой или воспользоваться ими можно только при покупке в обычном магазине. Автор поста уточнила, что сама проверяла эту функцию только в магазине.

Есть важный нюанс: после активации персональная скидка действует всего 5 минут. Поэтому активировать ее лучше непосредственно перед оплатой. Чтобы скидка сработала, в кассе нужно обязательно просканировать приложение "АТБ".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с покупками, если покупатель случайно оставил пакет на кассе в "АТБ" и вышел из магазина без него. Что делают с такими товарами, ответили работники магазина.