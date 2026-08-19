В августе к аистам возвращается страсть: почему Грицик и Одарка полетели в теплые края отдельно

Закончился четвертый сезон видеонаблюдения в прямом эфире за гнездовой жизнью звездных аистов на Полтавщине

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Последней Леляки на рассвете 17 августа покинула Одарка. Четыре ночи до этого она не появлялась в "родовом имении", а ночевала на столбе неподалеку, поэтому не попадала на камеру видеонаблюдения в селе Леляки под Пирятином. А потом неожиданно для тех, кто следит за аистиным "сериалом", прилетела в пустое гнездо, где заночевала в одиночестве перед дальней дорогой.

Почему аисты улетают в теплые края отдельно? О чем свидетельствуют пирамиды (половые контакты) пары перед разлукой? Почему в самую большую жару ноги у аистов становятся белыми? Почему они мирятся с незваными гостями, нахально занимающими их гнездо?

Об этом и не только "Телеграф" расспрашивал доцента кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, кандидата биологических наук, по совместительству ведущего научного сотрудника Национального природного парка "Пирятинский" Анатолия Подобайло.

Защищала собственность до последнего

— Анатолий Витальевич, начнем с Одарки. Почему она улетела аж на пять дней позже Грицика? Что ее удерживало возле гнезда?

— Мне кажется, что взрослые птицы задерживаются как можно дольше у своего гнездовья, где они успешно вывели потомство, чтобы никто из транзитеров не прилетел и не облюбовал его на следующий год. Думаю, таким образом они защищают свою собственность. Грицик с Одаркой позволяли садиться в него только молодым аистам, которые еще год-два или даже три не вернутся в эти места из Африки. Убедившись, что никаких непрошенных гостей уже не будет, Одарка и сама отправилась в теплые края.

Последняя ночь Одарки в гнезде. YouTube-канал "Лелека Грицько". Скриншот

— В этом году выводок звездных аистов выпорхнул из родительского гнезда 26 июля. К этому их подтолкнула Линовицкая Надийка, которую вы спасли?

— Я надеялся, что дети нашей звездной пары — Лелёвич, Махаон, Мрия и Ника — будут прилетать на ночевку домой еще хотя бы неделю… Но не могу с уверенностью сказать, что именно появление Надийки ускорило их самостоятельность. Может, так совпало и они добровольно уступили ей родительское гнездо как младшей.

Кстати, в тот день с охоты на лугах и полях в гнездо возвращался только Махаон. Дважды. Надийка каждый раз настойчиво пищала, бесцеремонно прося у него еды. Махаону, видимо, это не понравилось, но он не стал устраивать разборки и оставил попытки вернуться в гнездо. Сам, видимо, ночевал где-то неподалеку с братьями и сестрами.

Тревожная судьба птиц, которые не боятся человека

— Расскажите, как в Леляках появилась Надийка.

— Как-то утром мне позвонили люди, которые смотрят YouTube-канал "Лелека Грицько" и попросили пристроить птенца, выпавшего из гнезда в селе Линовица Черниговской области. Поскольку село находится в нескольких километрах от нас, я сел в машину и быстро добрался туда. Неизвестно, что произошло с аистенком. Он был достаточно большим, чтобы родители могли его выбросить, как Грицик два года назад пытался избавиться от малейшей Катруси. Возможно, не удержался. Так или иначе, но двое других сидели в гнезде, а этот на земле под ним, что было для него опасно, ведь в любой момент его могла увидеть не привязанная собака.

Я забрал птенца к себе домой на передержку. Устроил ему усиленное индивидуальное кормление. Завсегдатаи чата, узнав об этом, назвали птенца Линовицкой Надийкой.

— И чем же вы его кормили? Не ловили же специально лягушек и ужей?

— Конечно, не ловил. Купил в Пирятине куриных шеек и крылышек. Заморозил, потом понемногу вынимал, давал оттаять и клал в миску.

— Не боялись, что птенец к вам привяжется?

— Я не допускал этого. Он свободно ходил по двору, я за него не боялся, потому что у меня двор ограждён забором. Но общение с птенцом сознательно свел к минимуму: клал еду в миску и отходил. Поскольку привязанность к человеку дикой птице, особенно молодой, точно не на пользу. Если она начнет воспринимать людей как часть стаи, как тех, с кем нужно жить, то не поймет, с кем ему формировать пару и не будет убегать, скажем, от африканских зулусов. Словом, судьба аистов, которые не боятся человека, достаточно тревожна.

А когда Надийка окрепла, она вылетела из моего двора и целые сутки где-то слонялась, никто ее не видел. Потом, по-видимому, решила, что в гнезде ночевать безопаснее и комфортнее, чем на земле. Поскольку гнездо Грицика и Одарки целыми днями пустовало, она его и облюбовала.

Родные дети Грицика и Одарки: Лелёвич, Мрия, Махаон и Ника. YouTube-канал "Лелека Грицько". Скриншот

— Как реагировали участники чата на Надийку? Жалели ее или говорили, что она нахалка?

— Даже для тех, кто много лет наблюдает за гнездовой жизнью аистов, ее поведение казалось неслыханным. Раньше мы такого не наблюдали, чтобы чужой аистенок занял гнездо!

Однако за наших аистят люди особо не беспокоились, ведь видели, что они уже уверенно летали и легко ориентировались в пространстве. А вот участники чата, которые появляются в нем периодически и не очень знакомы с поведением диких птиц, просили подкормить Надийку — в первый день она вообще не отлучалась из гнезда, соответственно, оставалась голодной. А как ты подкормишь аиста в гнезде? Ну уже под общим напором я выставил в поле зрения видеокамеры миску с куриными крылышками. Конечно, она их проигнорировала.

Через четыре дня Надийка, когда увереннее стала летать и научилась добывать себе пищу в стае, отправилась дальше.

В августе каждый утренний вылет аистов из гнезда может оказаться последним в сезоне.

Почему звездная пара позволяла тусоваться чужакам в своем доме

— В этом году, как никогда, опустевшее гнездо Грицика и Одарки очень привлекало залетный молодняк.

— В принципе ничего нового. Приблизительно такое же мы наблюдали и в прошлом году. Может, не было такой "массовки". Более чем за две недели в гнезде побывало столько транзитных молодых аистов, что трудно и сосчитать. Как-то в нем ночевало восемь птиц одновременно — молодняк из стаи, формирующейся перед миграцией. Просто, пролетая, птицы выбирают удобный для отдыха "аэродром".

Восемь молодых аистов в одном гнезде. YouTube-канал "Лелека Грицько". Скриншот

— Откуда они направляются?

— Вероятно, из Черниговской области — это немного севернее.

— Почему, по вашему мнению, звездная пара позволяла тусоваться в гнезде чужакам, при том, что весной Грицик и Одарка отчаянно дрались за него ?

— Так весной они дерутся с кем? Со взрослыми птицами, которые могут быть их конкурентами. А молодые в следующем году точно не вернутся сюда откладывать яйца, поэтому они не представляют для них какой-либо серьезной конкуренции. Потому им и разрешалось все.

Вероятно, у аистов в конце сезона включается некий поведенческий блок, не позволяющий им проявлять агрессию к птенцам своего вида.

Одарка с Грициком, однако, контролировали ситуацию, ночуя рядом на столбах.

— Но между чужаками не всегда был мир?

— Разное случается в кочевых стаях. Когда ночевали восемь, те не дрались, а через неделю появилось трое и устроили громкий скандал. Среди них был такой драчун, что всех разогнал, а потом и сам покинул гнездо.

Грицик и Одарка прогоняют чужака. YouTube-канал "Лелека Грицько". Скриншот

Однажды за право остаться на ночлег в звездном гнезде конкурировали несколько десятков молодых аистов. Одни прогоняли других, прилетали новые, возвращались предыдущие… Столкновения продолжались больше часа. В конце концов гнездо опустело. Но две птицы все же вернулись и заночевали.

Прощальная вспышка чувств

— На ночевку в гнездо периодически несколько раз возвращались также Грицик и Одарка…

— Вот тогда уже они защищали свою территорию, никаких "квартирантов" в него не пускали.

— … И даже спаривались, чего не наблюдалось с момента яйцекладки. Как орнитологи объясняют такую вспышку чувств?

— В конце сезона гнездования, когда трудные родительские обязанности по вскармливанию детей уже позади, у взрослых птиц может происходить временное колебание уровня гормонов, и тогда они "вспоминают молодость". Белые аисты обычно моногамны в течение одного сезона. Ритуальное же спаривание помогает паре поддерживать психологическую связь перед длительным и изнурительным перелетом. Это знак того, что следующей весной они снова станут парой. Этой версии придерживаются, в частности, известные орнитологи Виталий и Евгения Грищенко из Каневского природного заповедника.

Ритуальные пирамиды Грицика и Одарки. YouTube-канал "Лелека Грицько". Скриншот

— Однако оплодотворение при этом не происходит?

— Нет, второй кладки точно не будет. Организм самки в августе уже не готов к формированию яиц, поскольку световой день сокращается, а естественные инстинкты переключаются на режим подготовки к миграции. Биологический календарь аистов четко разграничивает периоды размножения и миграции.

Одарка носит чулки, а Грицик — гетры

— А почему у аистов перед отлетом в теплые края белеют ноги?

— Между этим нет никакой взаимосвязи. Ноги у аистов белеют в жару. И они сами их "белят" собственными жидкими испражнениями, которые намеренно направляют на ноги. Это явление называется урогидроз — действенный эволюционный механизм терморегуляции, который по своей функции похож на свойственное людям потоотделение. Испаряясь, жидкость охлаждает кровеносные сосуды в ногах, снижая температуру тела птицы на несколько градусов. А белый помет, высыхая, оставляет налет (мочевую кислоту), отражающий солнечные лучи, что дополнительно защищает кожу от перегрева.

Наши зрители шутили, что Одарка носит чулки, а Грицик – гетры.

Одарка носит чулки, а Грицик гетры, шутили зрители. YouTube-канал "Лелека Грицько". Скриншот

В теплые края улетают не все

— Аисты улетают первыми из наших краев?

— Нет. Уже улетели стрижи, крачки, городские ласточки. Сельские еще остаются. Сейчас середина миграции птиц.

Аисты собираются в стаи. Фото из открытых источников

— На что ориентируются молодые птицы в первом полете? Родители же им не показывают маршрут?

— Путь в теплые края у них "зашит" в генах. Это инстинкт. К тому же они летят в стаях со взрослыми чужими аистами. А ориентируются по солнцу и звездам, магнитному полю Земли, рельефу местности (реки, горы). Летят на юго-запад. Огибают Черное море через Румынию, Болгарию и дальше через Ближний Восток к Африканскому Рогу. Это восточноевропейская траектория перелета белых аистов.

Стая молодняка остановилась на отдых. Фото из открытых источников

— Но ведь не все из тех, что могут лететь, отправляются в теплые края, правда? Связано ли это с глобальным потеплением?

— Да, небольшая часть популяции аистов остается зимовать в Украине. Знаю, под Киевом несколько десятков аистов живут на свалках. Наверное, это следствие глобального потепления. И это, возможно, дает этим птицам определенные преимущества – весной они могут раньше загнездиться. Хотя морозная зима прошлого года, я уверен, существенно проредила эту часть популяции.

В общем, это поведенческая изменчивость и это нормально. Это индивидуальные особенности, позволяющие приспосабливаться к разным меняющимся условиям жизни. Скажем, 98% птиц улетает, а 2% остается. И меньшинство в условиях глобального потепления может получить эволюционное преимущество. Или эволюционный проигрыш.

— Следующей весной в Леляки могут вернуться первые окольцованные вами в 2023 году аисты. Какие у них шансы загнездиться здесь?

— Очень низкие, поскольку, по статистике, возвращение "колец" составляет 1-2 процента. Поэтому нам еще кольцевать и кольцевать аистов, чтобы мы могли увидеть их возвращение. Кстати, первые окольцованные в Леляках могли появиться в Украине уже в этом году, однако нигде не были замечены.

В небе над гнездом пролетает четверка. Возможно, это Лелёвич, Мрия, Махаон и Ника. YouTube-канал "Лелека Грицько". Скриншот

— Анатолий Витальевич, каковы предварительные итоги нынешнего сезона наблюдения за гнездовой жизнью аистов?

— Он был достаточно похожим на прошлогодний, за исключением старта. Ведь этой весной взрослые птицы прилетели дней на десять позже обычного. Поэтому в начале было много конфликтов . Но в конце концов все обошлось и дальше не возникало никаких проблем. По сравнению с прошлым годом погодные условия были гораздо лучше. Теплый дождливый май способствовал появлению хорошей кормовой базы для вскармливания аистов. По Национальному парку не было ни одного сигнала, чтобы родители выбросили детей из гнезда. Так что из одного гнезда (всего их в парке 80 с лишним) вылетело в среднем по 2,8 аиста, что на 0,5 больше, чем в прошлом году.

Скриншоты Ирины Саражинской