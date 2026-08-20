В салаты лучше не добавлять: что показала проверка самого дешевого растительного масла из "АТБ" и "Сильпо"

На этикетке обнаружили немалую неожиданность

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Растительное масло в салат и для жарки уже давно стало привычным продуктом на столе украинцев. Многие выбирают рафинированные виды, ведь они не имеют ярко выраженного запаха и вкуса. Но все ли масла на полках одинаковые? "Телеграф" расскажет, что лучше и сравнит дешевое масло собственных марок из "АТБ" и "Сільпо".

Как часто, когда приобретаете масло, обращаете внимание на отметку у названия? На каждой бутылке кроме вида "подсолнечная рафинированная дезодорированная" и т.д. указывается важная буква "П" или "Д". Буква "П", которая была на обеих бутылках масла "Разумный выбор" и "Премия", указывает на то, что это прессованное сырье, а масло предназначено для пищевых целей — для непосредственного употребления и при приготовлении пищи. Масло же с буквой "Д" для детского и диетического. К нему требования к качеству более строги, гарантировано отсутствие примесей, однако как ни старайся — среди дешевых вариантов такое не найти.

Маркировка и состав растительного масла из "АТБ" и "Сільпо"/ "Телеграф"

Внимательные читатели могли заметить на предыдущем фото, что растительное масло имеет одинаковую калорийность и состав. И этому, возможно, нашлось объяснение на этикетке. "Разумный выбор" и "Премию" разливает одно и то же предприятие. Однако подчеркиваем – это не обязательно означает, что масло одинаковое. Технология или сырье могут отличаться.

В растительном масле из "АТБ" и "Сільпо" один изготовитель/ "Телеграф"

Что показали практические тесты

Каждое масло "Телеграф" протестировал на запах, вид, вкус, жарку и заморозку. Масло "Разумный выбор" — ничем не пахнет, не имеет привкусов, прозрачно и без примесей. После того, как его оставили на 12 часов на солнце, состав не изменился — ни частиц, ни расслоения не обнаружили.

Что касается масла "Премия", то оно имеет легкий аромат семян, не имеет привкусов, примесей и т.д. После 12 часов была ровно такая же, как и "Разумный выбор".

Масло в бутылках и после 12-часового отстаивания в рюмках/"Телеграф"

При нагревании масла вели себя по-разному. Чтобы проверить максимально эффективно, нагрели чугунную сковороду на максимальном огне более 100 градусов и добавили столовую ложку каждого вида масла. "Разумный выбор" начала дымить ровно через 2 минуты, тогда как "Премия" начала дымить раньше на 15 секунд, однако запаха горелого было меньше.

После нагрева оба образца потемнели, но у них не было осадка или пузырьков.

Цвет масла после нагревания. Слева — "Разумный выбор", справа — "Премия"/ "Телеграф"

Тест на замораживание также должен выявить, остается ли при замерзании/размерзании масло однородным и не появляется ли осадка. Вывод однозначен, проблем не возникло.

Реакция на заморозку и разморозку. Слева — "Разум выбор", справа — "Премия"/ "Телеграф"

В чью пользу сравнение цены

Оба масла выпускаются в бутылках 0,85 литра, однако у "Премии" есть и мини формат — 0,5 литра. Это выгодно, если масла нужно совсем чуть-чуть. Так, цена за большую бутылку в "АТБ" растительного масла "Разумный выбор" — 77 грн, а за олию "Премия" в "Сильпо" — 91 грн. Разница в 14 грн в пользу "АТБ".

Если выбирать масло для того, чтобы добавлять в салаты, не выбрала бы ни одного, а искала с пометкой "Д", ведь зачем терять пользу за пустыми калориями. В то же время для консервации или приготовления пищи скорее обратила бы внимание на более низкую цену, если уже другие показатели почти идентичны.

Ранее "Телеграф" сравнивал самые дешевые крабовые палочки и сыр из "АТБ" и "Сильпо".