Любит роскошь и могла стать министром. Кто такая замглавы ОП Мудрая, попавшая в скандал с НАБУ

Мудрая всего несколько лет в большой политике

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В среду, 19 августа, Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Примечательно, что накануне она стала фигуранткой специальной операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Телеграф" рассказывает, что известно о Мудрой. Ирина в политике с 2022 года.

Что известно об Ирине Мудрой

Ирина Мудрая заняла пост заместителя руководителя Офиса Президента в марте 2024 года, перейдя на эту должность с позиции заместителя Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, с которым она проработала 2 года. После начала полномасштабного вторжения РФ Ирина отвечала за санкционную политику, мелькала в СМИ, обсуждая темы конфискации российских активов и выплаты репараций.

В 2025 году, согласно неофициальным данным, ее кандидатура обсуждалась на пост главы Минюста. Кроме того, в публичном пространстве она привлекала внимание своими дорогостоящими нарядами и ювелирными изделиями.

Ирина Мудрая/Фото: Getty Images

До политической карьеры Мудрая работала в банковской системе. В период с 2015 по 2022 год трудилась в государственном "Ощадбанке". Сначала занимала должность заместителя директора департамента по реструктуризации задолженности и взысканию, а позже возглавляла департамент комплаенса (отдел в компании, который следит за тем, чтобы работа фирмы отвечала законам, правилам рынка и внутренним нормам). До этого работала в "Правекс Банке", Swedbank, "Трансбанке". Мудрая имеет высшее юридическое и лингвистическое образование.

Что известно об операции "Форрест Гамп"

По информации НАБУ и САП, обнародованной 19 августа, правоохранители проводят спецоперацию под названием "Форрест Гамп". Согласно материалам следствия, к деятельности преступной группы причастны действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники Офиса президента и другие лица.

В антикоррупционных ведомствах пока не раскрывают имена участников и детали дела, однако обнародовали видеоматериалы с фрагментами аудиозаписей разговоров неизвестных мужчин.

Кроме того, в ходе обысков был найден документ, содержащий план антикризисной коммуникации касательно работы Временной следственной комиссии Верховной Рады. В нем прописаны готовые тезисы и шаги для публичного реагирования на ситуацию вокруг деятельности ВСК.

По информации ZN.UA, операция НАБУ и САП касается не только Мудрой, но и нардепа Вадима Столара, экс-депутата Максима Микитася. Также в деле фигурируют чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс банка". По данным неназванных источников, дело не имеет отношения к политике, речь идет о рейдерстве предприятий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об еще одном фигуранте спецоперации НАБУ — действующем нардепе Столаре. К слову, он сотрудничает со следствием.