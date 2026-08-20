Военнослужащая Татьяна Черновол озвучила необходимость важной реформы для армии, которая будет касаться вывоза раненых с линии огня

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Видео с красавчиком-ротным, который эвакуировал своих раненых бойцов на пикапе, разогнало по ФБ проблему, что НРК очень медленные, и из-за этого миссии эвакуации бойцов часто трагичны. НРК с ранеными становятся жертвами дронов, и корреспонденты пишут, что на фронте не хватает быстрых, небольших, легкобронированных эвак автомобилей для этой миссии.

Абсолютно согласна.

Однако проблема более глобальная: эвакуация в армейской системе на 5 год войны — это форс-мажор, к которому никто не готов, и эвакуации происходят в хаосе подручными средствами (исключения только в отдельных бригадах).

Поэтому считаю целесообразным создание отдельных штатных эвакуационных подразделений в бригадах, обеспеченных всем необходимым и лучшим.

Да, все подразделения бригады должны включаться в помощь, но эвакуационные подразделения должны иметь все свое в одной команде. Там будут лучшие водители с зарплатами, как у штурмовиков, но кроме этого — медики, пилоты, специалисты РЭБа, саперы (разминовщики на БПЛА), а также профи: охотники с дробовиком за дронами. Что касается техники, то не стоит делать ставку на НРК, хотя тоже должно быть, но главный транспорт — небольшой быстрый бронемобиль с противоминным днищем.

И эта реформа самая необходимая. Вы не представляете, как наличие профессиональных эвакгрупп улучшало бы психологический фон на фронте!

Всем хочется надеяться, что за ним приедут, спасут.

Я воюю 5 лет, и у меня самый большой страх, что что-то случится с моими, и мы будем беспомощны. Потому что проблемы эвакуации будут моими проблемами, а в условиях небольшого взвода я не могу выделять ресурсы на создание собственной эвакгруппы.

Поэтому я очень осторожна, но это война… везде соломку не подстелешь.

И я с ужасом вспоминаю ту беспомощность и хаос, в который я угодила, когда год назад мой расчет ПТРК "Стугны" передали в соседнюю бригаду на соседнюю полосу, и в 4 утра меня разбудили звонком: что один мой — 200, а второй — 300 (враг применил химическое оружие). Эвакуацию возложили на меня, кроме того меня обвинили, что на позиции было не четыре человека, а двое.

То есть если бы погибли все четверо, бригаду это бы больше удовлетворило (хотя на готовой позиции ПТРК два человека достаточно).

Раненый, которому помогли с соседней позиции, держался молодцом, но понятно, что после химического оружия нам нужно было спешить.

Однако полоса соседняя, мы ее плохо знали, у нас там было слабое взаимодействие. Мое боевое авто с великолепным РЭБом и двинувшимся на эвакуацию противоменным грейдером взорвалось на противотанковой магнитной мине, сброшенной с БПЛА. Хорошо, что был грейдер — люди целые, но лучшие мои бойцы, сразу четверо, — жестко контужены.

Второе авто ушло из бригады, но с моим парнем, как проводником: снова противотанковая мина, но авто было даже без грейдера; мина взорвалась под капотом — водитель без ног, остальные — контуженные. Так что у той бригады просто не было нормальной эвакгруппы и эвакпротокола.

Третье авто тоже из бригады чудом проскочило: раненого и погибшего забрали…

Итак, одна эвакуация — 7 трехсотых. Один — "тяжелый", без ног.

Эвакуацию "Стугны" я уже провела без "помощи" той бригады и без хаоса.

Вражеские БПЛА постоянно миновали дорогу, но на той полосе я нашла друзей-пограничников, взявших контроль над дорогой. Дождались окна в полетах дронов. Сделала из другого пикапа эвака, и из аутлендера эвака для эвака на всякий случай. На "нуле" соседи – пехота из ТРО – помогли собрать имущество. И эта эвакуация прошла нормально, потому что организовывалась не на удачу.

Один FPV встретился по дороге, но его заглушил наш РЭБ (сняли с первого подбитого авто и быстро отремонтировали).

Это я так подробно описываю для того, чтобы показать, что нет ничего более страшного хаоса. И чтобы он не сопровождал эвакуацию, нужно делать штатные, хорошо укомплектованные подразделения.

А еще им очень нужен спецтранспорт. Быстрый, легкобронированный, с противоминным днищем, но и максимально облегченный.

Вы представляете, как тогда мы мечтали о бронированном эвакавтомобиле? Для взвода такая техника – это слишком жирно, но я не понимаю, почему такого эвака автомобиля не было у целой бригады, которой нас передали?

Почему в армейской системе не хватает такого простого решения для столь необходимого дела?

Наш противоменный грейдер, который мы сварили сами, очень помогал нам с малыми противопехотными минами. Но он никак не справлялся с теми ПТМ, которые походили на дорогу (вес разных модификаций 5-7 кг).

Однако для бронеавтомобилей противотанковые мины не были смертельными. Но не было у бригады такого авто…

Кстати, когда взорвалась моя машина во время эвакуации, а потом вторая, позвонил мне тогда Пашинский, и убеждал, что в Нацгвардии много бронемашин "Новатор", и он знает командира на линии, и тот мне поможет. Потому что "Новатор" справится.

Я знаю, что так не работает. И даже не рассчитывала. Однако представьте, вдруг звонит командир.

И я помню, что у меня как крылья выросли, когда он представился, я восприняла его как чудесного спасителя и уже представляла, как мы спасем своего раненого на бронемашине.

А потом он меня жестоко обломал... Это был звонок с предложением прокатиться на "Новаторе" где-то подальше от "нуля", например… в Киеве.

У меня сердце тогда сжалось и так и не разжалось от осознания, что я чуть не потеряла пятерых своих ребят из-за отсутствия адекватных подходов к эвакуации на фронте, из-за отсутствия нормальных легкобронированных авто в армии. Почему в Нацгвардии они есть, а в ВСУ для эвакуации нет?

Так что я рада, что достойный офицер, спасавший своих бойцов, привлек внимание к этой огромной проблеме.

Может, нас наконец-то услышат. Мы на фронте вправе рассчитывать на эвакуацию.

P.S. На фото изображено то, что мы намудрили для безопасной логистики из нашей коряги. Тогда мы передвигались по ночам. Потому на капоте термическое покрытие. Синее, потому что в гражданской зоне днем лучше быть синими, чем зелеными.

Как выглядит одна из военных машин в подразделении Татьяны Черновол. Фото автора

На крыше – РЭБ под тазиками. Чтобы снова антенны не бросались в глаза, и для защиты.

Впереди – противоменный грейдер. Он либо снимается, либо в приподнятом состоянии, как на фото, либо опускается. Тогда резиновый кожух гребет по дороге, а цепки бьют по ямкам.

На палках не фаллоимитаторы, а резиновые шланги, потому что без них цепки выбивают искры. Первый раз, когда мы так ехали, думали, что моск*ли уверуют, увидев наш звездный экипаж. Мы летели в облаке искр через ночную степь. Наверное, со стороны это выглядело как движение галактики через космос. Но все обошлось.

Источник: Facebook Татьяны Черновол