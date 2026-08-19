Укр

Силовики обыскали знающую финмонщицу "Сенс Банка", которая может сдать всю схему отмывания средств на залог Галущенко

Автор
Елена Лысенко
Дата публикации
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Автор
"Сенс Банк" Новость обновлена 19 августа 2026, 22:09
"Сенс Банк". Фото Sense bank

Следствие получит значительное преимущество от работы с таким свидетелем

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Сегодня, 19 августа, НАБУ обыскало руководительницу одного из ключевых подразделений государственного "Сенс Банка" в рамках дела по отмыванию денег для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко, сообщили источники "Телеграфа".

Речь идет о начальнице департамента финансового и валютного мониторинга банка "Сенс Банка" Людмиле Снигур.

В банковском сообществе почти не сомневаются, что она станет ключевым свидетелем по резонансному делу НАБУ и САП относительно незаконного контроля над государственным "Сенс Банком" и его денежными потоками с рядом злоупотреблений, в том числе по отмыванию средств. То есть финучреждение контролировал не акционер (Министерство финансов) и назначенный им наблюдательный совет, согласно действующему законодательству, а заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра, которую сегодня уволили из ОП, и другие лица, о которых писал "Телеграф".

В любом банке руководитель департамента финмониторинга – самое осведомленное лицо. Через нее проходят почти все существенные финансовые проводки, без ее участия не выделяется ни один корпоративный кредит и не заключается никакая значительная сделка. Везде должно быть его согласование и подпись. Такие специалисты больше погружены в текущую работу банка, чем высшие руководители и знают о таких деталях, в которые не попадают другие финансисты. Это не только данные о самих партнерах/клиентах банков, но и об их владельцах/партнерах, но еще и об их партнерах и до мельчайших деталей.

Получить такого свидетеля и склонить его к сотрудничеству со следствием — первая задача для каждого следователя, прокурора. Такой финансист помогает размотать клубок и унести максимум фактов, причем со всеми доказательствами. Поэтому именно таких специалистов пытаются обыскать первыми, что, как говорят источники, и произошло.

Разрешение на обыск было получено еще в прошлый вторник, 11 августа. Судья Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский выдал постановление на домашний обыск у начальницы департамента финансового и валютного мониторинга банка "Сенс Банка" Людмилы Снигур. Производство №1-кс/991/10222/26.

В документе, оказавшемся в распоряжении "Телеграфа", отмечается, что были установлены факты неоднократного общения заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой, которая сегодня была уволена с ОП и даже задержаны, с Максимом Мыкытасем, а также со связанными с Мыкытасем несколькими лицами — Валентина Елизарова и Никиты Тарковского — с топ-менеджментом государственного "Сенса":

  • главой правления "Сенс Банка" Алексеем Ступаком;
  • экс-главой наблюдательного совета "Сенс Банка" Николаем Гладищенко;
  • упомянутой начальницей департамента финансового и валютного мониторинга банка "Сенс Банка" Людмилой Снигур.

Прямые обязанности Людмилы Снигур: осуществление финансового мониторинга, то есть выявление подозрительных финансовых операций и полная их остановка с одновременным уведомлением в Нацбанк и Госфинмониторинг. После чего Госфинмониторинг должен проанализировать факты (возможно, собрать дополнительную информацию) и проинформировать соответствующие правоохранительные органы. А силовики — открыть соответствующее уголовное производство и привлечь к ответственности всех привлеченных к отмыванию денег лиц.

Однако все произошло наоборот. В НАБУ утверждают, что вместо всего этого Снигур покрывала схему, способствовала отмыванию наличных средств неизвестного происхождения на залог Германа Галущенко. Для чего были привлечены конвертационный центр и несколько банков и "Сенс" тоже. Вместе с "Сенс Банком" в схеме принимали участие еще ПУМБ Рината Ахметова и "Идея Банк" Сергея Тигипко.

"Детектив указывает, что у органа досудебного расследования существует достаточно оснований считать о существовании фактических обстоятельств, свидетельствующих, что указанные денежные средства, за счет которых вносил залог за Галущенко, были приобретены преступным путем, а которые инициировали и осуществляли вышеуказанные денежные переводы, знали и/или должны знать, что указанные денежные средства на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, что составляет состав квалифицированного по ч.3 ст. 209 УК", — говорится в решении суда.

Особенно большим размером в Украине считается сумма свыше 18 млн. грн., а эта статья предусматривает соответствие с лишением свободы от 8 до 12 лет с обязательной конфискацией имущества.

Для получения большей информации, ВАКС предоставил детективам право на обыск с местожительством Людмилы Снигур в Киеве по ул. Князя Романа Мстиславовича (бывшая Генерала Жмаченко), в квартире ее матери, где живет банкирша. Суд разрешил отыскивать там записные книжки/блокноты, технику/электронику, мобильные телефоны, документы по 6 компаниям, проходящим по делу:

  • ООО "Гиран Консракт";
  • ООО "Востоктранслогистика";
  • ООО "Компания Командор";
  • ООО "Пеллет Сервис";
  • ООО "Скайт Ритейл";
  • ООО "Тетрас Оптима".
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#Сенс-банк