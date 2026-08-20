Есть погибшие и много пострадавших: как Киев пережил массированный баллистический удар россиян (репортаж Яна Доброносова)

Последствия удара РФ по Святошинскому, Соломенскому и Дарницкому районам.

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В ночь на 20 августа российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и другими средствами поражения. По данным КГГА, в результате атаки известно как минимум о пяти погибших, еще 23 человека пострадали.

Больше всего разрушений и пожаров зафиксировали в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Последствия вражеской атаки — в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

По данным ГСЧС, серьезные повреждения получил Соломенский район Киева. По сообщению ГСЧС, в девятиэтажном жилом доме были разрушены восьмой и девятый этажи. Пожар охватил седьмой, восьмой и девятый этажи.

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

По информации спасателей, люди также оказались заблокированы в двух жилых домах и укрытии школы.

В одном из медицинских учреждений, как сообщили в ГСЧС, выбило окна. Там также загорелись подсобное помещение и автомобиль — пожар площадью 50 квадратных метров ликвидировали.

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

По информации спасателей, люди также оказались заблокированы в двух жилых домах и укрытии школы.

В одном из медицинских учреждений, как сообщили в ГСЧС, выбило окна. Там загорелись подсобное помещение и автомобиль — пожар площадью 50 квадратных метров ликвидировали.

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

В Святошинском районе зафиксировали попадание на территории одного из промышленных объектов. Там возникли пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 квадратных метров. Еще по одному адресу загорелся склад — площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

В Дарницком районе зафиксировали попадание на территории нежилого объекта.

По данным ГСЧС, после удара загорелись складские помещения и автомобили. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

ГСЧС продолжала работать на местах российской атаки, уточняя информацию о последствиях удара и количестве пострадавших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия не прекращает атаку на Киев.