Задействовали даже структуры Ахметова и Тигипко: все подробности схемы спасения экс-министра Галущенко и детали спецоперации "Форест Гамп"

Деньги на внесение залога привозили наличными, а затем уже оперативно легализовали

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Указ об увольнении заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой пока стал промежуточным публичным финалом масштабной спецоперации НАБУ и САП под кодовым названием "Форест Гамп". Однако главная сенсация уголовного производства кроется даже не в кадровых решениях Банковой, а в том, кто именно стоял за этой историей и чьи структуры оказались к ней причастными. В распоряжении журналистов оказался полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда от 11 августа 2026 года (дело № 991/10222/26).

Материалы суда, касающиеся уголовного производства № 52026000000000092, которые расписывают главную фабулу дела, свидетельствуют, что Мудрая не была самостоятельным игроком, а выполняла прямые директивы высшего руководства государства, которое организовало сбор и легализацию 150 миллионов гривен для судебного залога экс-министру энергетики Герману Галущенко.

Кстати название "Форест Гамп" операция получила не просто так – один из фигурантов новых "пленок НАБУ" в первые секунды записи отмечает: "У нас "Спасение рядового Райана", правильно? Ну только недоумок може записать на своих детей, б**ть, ворование денег и оплату еще их учебы. Потому "Форест Гамп".

Как установили детективы НАБУ, "неустановленные лица из Офиса Президента Украины", которые имели прямые полномочия руководить заместителем руководителя ОП, спустили Ирине Мудрой две стратегические задачи:

Используя свой опыт в банковском секторе, полностью взять под контроль государственное АО "Сенс Банк", чтобы заблокировать его контроль со стороны других властных структур. Срочно мобилизовать финансовые резервы для выкупа из-под стражи бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко. Напомним, суд назначил ему залог в 200 миллионов гривен, который впоследствии уменьшили до 150 миллионов.

Логистика Банковой: кэш в мешках и картонных коробках

Получив приказ сверху, Мудрая привлекла в качестве главного исполнителя скандального экс-нардепа-застройщика Максима Микитася. Следствие зафиксировало фантасмагорическую для европейского государства картину: с 22 по 24 июня 2026 года кураторы из Офиса Президента ежедневно в спешке завозили наличные средства в мешках и картонных коробках в офисное помещение ЧАО "Метрострой" на бульваре Вацлава Гавела, 4 в Киеве. Здесь деньги принимали доверенные лица Микитася: его кум и партнер Валентин Елизаров и юрист семьи Никита Тарковский.

Прокрутка через конвертцентр и фиктивные фирмы

Задачей Елизарова и Тарковского было срочно легализовать эти мешки с деньгами. При пособничестве бизнес-партнера Микитася — Виталия Астиона ( скандальный днепровский бизнесмен и экс-депутат облсовета, учредитель "Dnipro Agro Group", которого неоднократно связывали с резонансными уголовными производствами по уклонению от уплаты налогов и масштабному агрорейдерству, — ред .) —они привлекли мощный конвертационный центр. Базовым транзитным хабом избрали ООО "Гиран Констракт", которое наспех открыло счет в "Сенс Банке", а номинальным директором фирмы выступала теща Тарковского — Елена Сидун.

Процесс легализации 150 миллионов разбили на три параллельных потока:

72,089 миллиона гривен — кэш из мешков передали представителям конвертцентра. Деньги зашли на счет ООО "Гиран Констракт" безналично из-за 137 фиктивных платежных операций от 68 подставных фирм и ФОП (якобы за товары и услуги). Следует отметить, что для этой прокрутки фигуранты задействовали счета в АО "ПУМБ", которое, как известно, принадлежит олигарху Ринату Ахметову. 40 миллионов гривен — перечислило подконтрольное Астиону ООО "Востоктранслогистика" под видом "возвратной финансовой помощи". 40 миллионов гривен — поступило от ООО "Компания "Командор" (структура Микитася) в качестве оплаты за вымышленные стройматериалы из-за фиктивных договоров, которые подписала пенсионерка Сидун.

Распыление залога и отключенный финмониторинг

Когда сотни миллионов аккумулировались на счетах, фигуранты приступили к финальному этапу. Чтобы не привлекать внимание Государственной службы финансового мониторинга, сумму залога решили рассеять через пять разных юридических лиц и крупные финансовые структуры.

В конце июня средства зашли на специализированный счет ВАКС следующими платежами:

87 миллионов гривен — двумя траншами перечислило непосредственно ООО "Гиран Констракт";

— двумя траншами перечислило непосредственно ООО "Гиран Констракт"; 54 миллиона гривен — внесло ООО "Тетрас Оптима";

— внесло ООО "Тетрас Оптима"; 5 миллионов гривен — поступило от ООО "Скайт Ритейл". Интересно, что этот транш провели через "Идея Банк" , входящую в финансовую группу "ТАС" Сергея Тигипко ;

— поступило от ООО "Скайт Ритейл". Интересно, что этот транш провели через , входящую в финансовую группу "ТАС" ; 4 миллиона гривен — уплатило ООО "Пеллет Сервис".

Вообще-то, эта гигантская транзакция могла бы мгновенно заблокироваться банком, если бы не прямой сговор с топ-менеджментом государственного АО "Сенс Банк". По данным НАБУ, председатель правления Алексей Ступак, бывший руководитель наблюдательного совета Николай Гладищенко и начальница Департамента финансового мониторинга Людмила Снигур дали команду полностью отключить средства автоматизации контроля банка. Банкиры сознательно проигнорировали все признаки "отмывания" денег и дали "зеленый свет" фиктивным переводам компаний Микитася.

Похоже, по всей стране просто не нашлось "белых" денег, чтобы официально спасти Галущенко. Так что даже в вопросе спасения экс-министра традиционно был использован исключительно "черный" кэш.

"Детектив указывает, что у органа досудебного расследования существует достаточно оснований считать о существовании фактических обстоятельств, свидетельствующих, что указанные денежные средства, за счет которых вносился залог по Галущенко Г.В., были приобретены преступным путем, а [лица], которые инициировали и совершали вышеуказанные денежные переводы, знали и/или должны путем, и осуществляли финансовые операции, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере, составляющем собой состав [преступления], квалифицированного по ч. 3 ст. 209 УК Украины", — говорится в определении суда.

Ирина Мудрая уже задержана, но многие вопросы расследования "Форест Гамп" остаются открытыми. Среди них — когда в конце концов НАБУ официально назовет фамилии тех же "неизвестных лиц" из Офиса Президента, которые руководили заместительницей и организовали поставку миллионов в мешках? И знали ли Ринат Ахметов и Сергей Тигипко, что через их банковские структуры прокручивают миллионы коррупционного кэша для спасения экс-министра, или их учреждения просто использовали вслепую?

"Телеграф" продолжает внимательно следить за ходом, вероятно, самого громкого расследования года. Мы обязательно сообщим читателям, если станут известны имена "теневых кураторов" из Банковой, руководивших этим коррупционным марафоном. Не переключайтесь.