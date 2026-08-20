Этот автомобиль проехал только 12 км и на 43 года его забыли в гараже: сколько он стоит (фото)

Автомобиль не выезжал на дорогу почти полвека

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Во Франции был найден Renault 5 TL 1982 года выпуска, который более 40 лет простоял в гараже. За всю свою "жизнь" автомобиль проехал всего 12 километров – преодолев путь от салона до гаража.

Более подробно о том, как это возможно, и что теперь будет с машиной, рассказало издание Dnevno.

Речь идет о пятидверном хэтчбеке с бензиновым двигателем 1,1 л и четырехступенчатой механической коробкой передач. Особенностью автомобиля является его цвет – редкий для тех времен синий металлик.

Как он стал заброшенным

Выяснилось, что в 80-х годах этот автомобиль приобрела француженка, которая на момент покупки не имела водительского удостоверения. Renault из салона перегнали прямо в ее дом.

Позже женщина все же получила права, но на дороге чувствовала себя настолько неуверенно, что так и не решилась пользоваться автомобилем. В результате он продолжил стоять в гараже, его пробег навсегда "замер" на 12 километрах, а постоянные номерные знаки остались в багажнике.

Сколько стоила находка

После обнаружения автомобиля, его привели в порядок и выставили на аукцион Aguttes. Идеальное состояние и интересная история сделали свое дело: классический Renault 5 продали за 53 711 евро, что в разы превысило его начальную цену.

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