В России не будет безопасного уголка? Куда долетят обещанные Зеленским дроны (карта)

Даже Камчатка не будет в безопасности

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В 2027 году Украина получит беспилотные аппараты, которые смогут преодолевать расстояние в 5-10 тысяч километров. К концу этого года они будут летать на 4000 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Телеграф" решил узнать, какие российские города окажутся в зоне действия украинских БПЛА, и спросил об этом нейросети.

Искусственный интеллект Claude назвал самые отдаленные точки России от Киева по прямой и расстояние до них:

Чукотка (Уэллен, возле Берингова пролива) — примерно 6900 км

Камчатка (Петропавловск-Камчатский) – примерно 7500 км

Земля Франца-Иосифа (самая северная точка) — примерно 3500 км

"То есть вся территория России укладывается в круг радиусом примерно 7500 км от Киева. Радиус 10 000 км — это уже существенно больше: он выходит за пределы России и уходит, например, в Аляску, северную часть Тихого океана или глубоко в Арктику", — отметил ШИ.

Так что заявленные 5000 км покрывают почти всю европейскую и значительную часть азиатской России, а вот 10 000 км как показатель – это уже теоретический технический максимум дрона, а не показатель "протяженности" самой России: реальная цель на такой дальности почти всегда будет расположена значительно ближе, чем край возможного радиуса полета.

До каких городов в РФ смогут долетать дроны ВСУ. Сгенерированный Claude

Gemini также заметила, что запас хода в 4 000 – 10 000 км покрывает практически всю территорию Российской Федерации. Для сравнения и понимания масштабов расстояний от границ Украины, она привела следующие примеры:

До 1000 – 1500 км: Центральная Россия, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Татарстан, Северный Кавказ.

До 2 000 – 3 000 км: Урал (Екатеринбург, Челябинск), Западная Сибирь (Тюмень, Омск), Мурманск, Республика Коми, Норильск.

До 4 000 км: Центральная и Восточная Сибирь (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, озеро Байкал).

До 5 000 – 10 000 км: Весь Дальний Восток (Якутия, Магадан, Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Чукотка).

"Таким образом, дальность в 5 000-10 000 км теоретически позволяет достигать любого региона или военно-промышленного объекта по всей территории РФ вплоть до побережья Тихого океана", — подытожил цифровой ум.

Ранее "Телеграф" отметил на картах места, где уже горели склады российской компании Wildberries, и те, куда может вскоре прилететь.