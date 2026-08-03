"Больной человек". Путин сыграл в футбол на публике и разгневал россиян (видео)

Граждане РФ обвиняют главу Кремля в цинизме и слабоумии

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Глава России Владимир Путин принял участие в финальной церемонии конкурса для школьников "Большая перемена". Он сыграл в футбол со школьником на сцене в Красноярске, чем вызвал волну возмущения в соцсетях.

"Телеграф" собрал комментарии интернет-пользователей в Telegram.

Россияне возмущены тем, что глава Кремля развлекается, в то время как в стране ежедневные прилеты. Особенно граждан РФ задело, что это произошло в день гибели детей в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком. Дрон упал на пляж в результате работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Интернет-пользователи возмущены цинизмом российского диктатора, а многие предполагают, что он просто выжил из ума. В комментариях ему припомнили, как во время одного из своих публичных выступлений, он назвал войну "движухой".

Чувствуется, что у россиян уже накопились претензии к Путину. В частности, они несколько раз сравнивали свою страну с КНДР из-за блокировки Telegram, постановок с массовкой и не только. Один из комментаторов написал: "Отобрал он будущее у России".

Также в соцсетях были такие высказывания:

– Позавчера — взрыв в центре Москвы, сегодня дрон на пляже рванул, WB перманентно горит, а он мячи буцает. Но меня заблокируют за этот коммент.

– Показуха.

– Он же уже совсем из ума выжил…

– Этот "гарант" лучше бы безопасностью населения РФ озаботился, а не мячи гонял. Маразматик!

– Очередная показуха, да и школьников нагнали как очередную массовку, вместо жителей, у которых явно очень много существенных и нужных вопросов вместо футбольных мячей. Вот и получается, что смотришь на это всё и уже блевать охота от такого. Дела делать надо, а не прохлаждаться с мячами.

Напомним, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневная операция, которая должна была заставить Россию согласиться на переговоры, подходит к концу. Однако Кремль пока не изменил своей позиции. Вместо этого украинский лидер уже заявил о новой цели — сделать всё возможное, чтобы война завершилась до зимы.