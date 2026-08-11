Под Воронежем пылали два склада: новый хаб Wildberries сгорел почти дотла

Комплекс был открыт в ноябре 2025 года, а его емкость превышает 90 млн товарных позиций.

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В Воронежской области России в ночь на 11 августа произошел масштабный пожар на логистическом комплексе маркетплейса Wildberries после серии взрывов.

Обновление: Губернатор Воронежской области сообщил, что под Воронежем горели сразу два склада. На одном из них огонь потушили после того, как сгорело 16 тыс. кв. м. На втором объекте пожар удалось локализовать на площади 75 тыс. кв. км. Очевидно, что это именно склад Wildberries, ведь он еще дымится. Высока вероятность, что он сгорел полностью, ведь это более половины общей площади.

По данным OSINT-проекта ASTRA, огонь охватил территорию логистического центра в селе Александровка Новоусманского района под Воронежем. Местные жители в течение ночи сообщали о взрывах и последующем пожаре, а в сети появились зрелищные видеозаписи.

В Wildberries подтвердили эвакуацию работников комплекса "в соответствии с требованиями безопасности". Пока нет информации о масштабе горения и возможных пострадавших, однако этот комплекс велик, а по фото и видео материалам — столб огня и дыма немалый.

Горит Wildberries под Воронежем/Supernova+

Пожар виден издалека/ Supernova+

Логистический комплекс в Александровке был открыт в ноябре 2025 года. Его площадь составляет около 153 тыс. кв. м, а емкость превышает 90 млн товарных позиций. По предварительным сообщениям мониторинговых каналов именно этот логистический хаб мог оказаться под ударом. После масштабного горения ночью, утром он все еще дымится.

От Украины расстояние до Воронежской области и этого хаба – около 300-350 км. Заметим, что именно в Воронежской области у России есть планы развернуть ракетное подразделение с северокорейскими ракетами.

Также мониторинговые каналы сообщили о пожарах на двух инфраструктурных объектах, предварительно не связанных с дронами. Это ТЭЦ в Ангарске, Иркутской области и нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край.

Комсомольский НПЗ/Supernova+

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 18 июля были поражены десятки составов российского маркетплейса. Кроме обычных товаров они продавали продукцию военного назначения.