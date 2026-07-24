Укр

"С Днем горения складов Wildberries". Украинцы уже наклепали мемов о зрелищных пожарах в России

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
На родине Путина мощно пылало Новость обновлена 24 июля 2026, 13:37
На родине Путина мощно пылало. Фото Коллаж "Телеграф"

В Украине это вызвало не только пылкое одобрение, но и волну шуток

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Эпические пожары на логистических центрах российского маркетплейса Wildberries после украинских атак вдохновляют украинцев на яркие мемы и шутки. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") стал героем дня.

"Телеграф" собрал в сети самые смешные шутки о горящих логистических комплексах "Вайлдберриз" в РФ. Один из них точно описывает "Мадяра": "Закрытие бизнеса под ключ. Быстро. Недорого".

Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries

Дело в том, что на хабах WB хранится продукция российских бизнесменов. Страдает как мелкий, так и крупный бизнес, россияне массово выкладывают в сеть видео, где жалуются на это.

Есть также яркое поздравление "С Днем горения складов Вайлдберриз". Также вспоминают девочку-поджигательницу из старого мема.

Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries

Смеются, как улучшился Санкт-Петербург при "Мадяре". Так подписали зрелищную панораму Питера в дыму. Есть и другие остроумные шутки по поводу пожаров на Wildberries в России.

Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries
Мем об ударах по Wildberries

Напомним, утром 24 июля дроны атаковали два больших логистических хаба ВБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На обоих возникли огромные пожары и задымление.

Wildberries – это крупный российский маркетплейс, занимающийся продажей разнообразных товаров. Однако логистические хабы "Вайлдберриз" россияне используют для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов, навигационного оборудования и т.п., для войны против Украины. Кроме того, поражение подобных хабов нарушает цепи поставок и наносит ощутимый экономический ущерб, что в свою очередь приближает день, когда цена войны для РФ станет слишком высокой.

Начиная с 18 июля, атаковано уже несколько логистических комплексов "Вайлдберриз". Несколько были частично или полностью уничтожены огнем, другие получили меньшие повреждения.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы и шутки о картонковом протесте в Украине.

Теги:
#Пожар #Россия #Юмор #Атака #Мемы #Жарти #Wildberries