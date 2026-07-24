"С Днем горения складов Wildberries". Украинцы уже наклепали мемов о зрелищных пожарах в России

В Украине это вызвало не только пылкое одобрение, но и волну шуток

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Эпические пожары на логистических центрах российского маркетплейса Wildberries после украинских атак вдохновляют украинцев на яркие мемы и шутки. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") стал героем дня.

"Телеграф" собрал в сети самые смешные шутки о горящих логистических комплексах "Вайлдберриз" в РФ. Один из них точно описывает "Мадяра": "Закрытие бизнеса под ключ. Быстро. Недорого".

Мем об ударах по Wildberries

Дело в том, что на хабах WB хранится продукция российских бизнесменов. Страдает как мелкий, так и крупный бизнес, россияне массово выкладывают в сеть видео, где жалуются на это.

Есть также яркое поздравление "С Днем горения складов Вайлдберриз". Также вспоминают девочку-поджигательницу из старого мема.

Мем об ударах по Wildberries

Мем об ударах по Wildberries

Мем об ударах по Wildberries

Смеются, как улучшился Санкт-Петербург при "Мадяре". Так подписали зрелищную панораму Питера в дыму. Есть и другие остроумные шутки по поводу пожаров на Wildberries в России.

Мем об ударах по Wildberries

Мем об ударах по Wildberries

Мем об ударах по Wildberries

Напомним, утром 24 июля дроны атаковали два больших логистических хаба ВБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На обоих возникли огромные пожары и задымление.

Wildberries – это крупный российский маркетплейс, занимающийся продажей разнообразных товаров. Однако логистические хабы "Вайлдберриз" россияне используют для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов, навигационного оборудования и т.п., для войны против Украины. Кроме того, поражение подобных хабов нарушает цепи поставок и наносит ощутимый экономический ущерб, что в свою очередь приближает день, когда цена войны для РФ станет слишком высокой.

Начиная с 18 июля, атаковано уже несколько логистических комплексов "Вайлдберриз". Несколько были частично или полностью уничтожены огнем, другие получили меньшие повреждения.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы и шутки о картонковом протесте в Украине.