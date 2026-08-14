Путин может остаться у власти и после войны: названы 3 сценария, что ждет Россию

Какой сценарий для Кремля выглядит самым реальным

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Что произойдет с Владимиром Путиным после завершения войны в Украине — останется в Кремле, передаст власть преемнику или может потерять ее из-за внутреннего кризиса? Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако нынешняя ситуация в России позволяет обозначить несколько возможных сценариев.

"Телеграф" решил узнать у искусственного интеллекта, что может ждать Путина после завершения войны. ChatGPT выделил три основных сценария — и один из них предполагает, что даже уход российского президента не обязательно будет означать конец созданной им системы.

Путин останется у власти

Самый простой сценарий — Путин продолжит руководить Россией и после завершения войны.

Если Кремлю удастся представить результат переговоров как победу или хотя бы как приемлемый для России компромисс, Владимир Путин получит возможность заявить, что поставленных целей удалось достичь.

После этого власти могут попытаться изменить риторику: вместо образа президента воюющей страны Путин будет позиционировать себя как политик, который якобы "добился мира" и обеспечил России выгодные условия.

В то же время завершение войны не устранит внутренних проблем. Напротив, страна может столкнуться с инфляцией, безработицей, необходимостью перестройки военной экономики и недовольством ветеранов и семей погибших.

Путин уйдет, но система останется

Наиболее реалистичный сценарий — Путин оставит должность, однако власть фактически останется в руках той же политической системы.

Передача власти может быть контролируемой и согласованной внутри российской элиты. Формальным объяснением могут стать проблемы со здоровьем, отставка или появление заранее подготовленного преемника.

При этом новый президент необязательно будет демократом или сторонником сближения с Украиной. Он может унаследовать силовые структуры, политические правила и значительную часть нынешней элиты. Фактически Россия может получить новое лицо при старой системе.

В то же время у нового руководства появится стимул договариваться с Западом — прежде всего для ослабления санкций, восстановления экономики и стабилизации ситуации внутри страны. Но само по себе это не будет означать демократизации России или отказа от ее внешнеполитических амбиций.

Путин потеряет власть из-за кризиса

Самый сложный вариант — серьезный внутренний кризис, который приведет к борьбе между российскими элитами.

Если война завершится явным поражением России, позиции Путина могут существенно пошатнуться. Это способно спровоцировать борьбу внутри российской элиты, а его уход от власти может произойти не в рамках контролируемой передачи полномочий, а из-за внутренней борьбы или масштабного политического кризиса.

Тогда для Путина особенно остро встанет вопрос международного преследования. Международный уголовный суд уже выдал ордер на его арест из-за подозрений в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Кроме того, Украина и ее партнеры работают над созданием специального трибунала по преступлению агрессии России.

Поэтому в случае потери власти возможности Путина для безопасной жизни за пределами России будут существенно ограничены. Москва может отказаться его выдавать, однако за рубежом бывший президент будет иметь значительно меньше возможностей для маневра.

Какой сценарий наиболее вероятен. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Какой вариант развития событий выглядит наиболее вероятным

Если условно расположить варианты по степени вероятности, картина может выглядеть следующим образом:

Контролируемая передача власти преемнику из нынешней системы — один из наиболее реалистичных вариантов, если российские элиты смогут сохранить единство.

— один из наиболее реалистичных вариантов, если российские элиты смогут сохранить единство. Путин остается у власти после завершения войны — такой вариант также возможен, если Кремль сможет представить результат войны как приемлемый для российского общества.

— такой вариант также возможен, если Кремль сможет представить результат войны как приемлемый для российского общества. Потеря власти из-за внутреннего кризиса — наименее прогнозируемый сценарий, который при этом может иметь для Путина самые серьезные последствия из-за риска международного преследования.

Завершение войны не обязательно будет означать завершение правления Путина.

Решающим может стать не сам факт прекращения боевых действий, а то, в каком состоянии Россия выйдет из войны: с возможностью объявить себя победителем, с компромиссом, который Кремль сможет представить как приемлемый, или после очевидного поражения.

Именно результат войны во многом будет определять, как поведут себя российские элиты и сохранится ли нынешняя система власти.

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