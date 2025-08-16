День мужской красоты 2025: лучшие открытки и картинки для поздравлений

16 августа отмечается праздник, ломающий стереотип про мужчин

В этот день, кроме народного Орехового Спаса, украинцы встречают еще один интересный ежегодный праздник — День мужской красоты, или же День ухода за собой для мужчин.

Праздник появился в США в 2007 году благодаря инициативе американской компанией American Crew, специализирующейся на мужских косметических средствах. Целью этого события является привлечение внимания к важности ухода за собой мужчинам, развенчания мифов о том, что косметика предназначена исключительно для женщин. День мужской красоты учрежден для помощи сильной половины человечества чувствовать себя более уверенно.

В современном обществе еще ощущается отголосок старых стереотипов, но отношение к мужской красоте и уходу постепенно меняется. В честь праздника мужской красоты 16 августа "Телеграф" подготовил для читателей красивые открытки и картинки, которые легко можно отправить близкому человеку или простому знакомому в различные социальные сети или мессенджеры. Поднимите любимым мужчинам настроение в их особенный день.

С Днем мужской красоты 2025: открытки и картинки

