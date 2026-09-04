Любимый курорт Путина попал под атаку. Горит нефтебаза и установка ПВО (видео)

Взрывы в городе звучали всю ночь

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Город Сочи Краснодарского края России, который до полномасштабной войны был любимым курортом главы России Владимира Путина, ночью массированно атаковали беспилотники. По предварительным данным, есть ряд попаданий, в том числе возник пожар на нефтебазе "Лукойл".

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Он публикует кадры с пуском ракеты из комплекса "Панцирь", однако непонятно, что она поражает. "Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) ближнего действия, предназначенный для защиты военных и административных объектов от воздушных угроз.

Кроме того, по данным Telegram-канала ASTRA, под удар мог попасть дивизион противовоздушной обороны оккупантов вблизи Сочи. Согласно OSINT-анализу видео очевидцев пожар возник в районе поселка Сириус у реки Псоу на границе с Абхазией. По данным аналитиков, именно там расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Под удар могли попасть позиции ПВО РФ. Карта: ASTRA

Первые взрывы жители Сочи услышали около 00.30, жителей предупреждали об угрозе применения беспилотников. Взрывы и звуки работы ПВО раздавались по меньшей мере до пяти часов.

Почему город Сочи мог попасть под удар

Как известно, Сочи является любимым курортом Путина. До полномасштабной войны, которую он начал против Украины, глава Кремля любил подолгу жить в Сочи, но отказался от этой практики, когда в город начали долетать украинские дроны.

В то же время, несмотря на статус курорта, Сочи является важным военным и логистическим узлом на Черном море. В частности, россияне используют портовую инфраструктуру для обслуживания судов обеспечения флота и ремонтных работ.

Кроме того, там есть международный аэропорт Сочи (Адлер). Там размещаются объекты топливно-заправочных комплексов и может базироваться армейская авиация.

В то же время нефтебазы и хранилища горючего в регионе напрямую обеспечивают топливом группировку российских войск и гражданско-военную логистику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин почти перестал наведываться в свою сочинскую резиденцию "Бочаров ручей", потому что украинские дроны долетают до Сочи. В последний раз Путин официально появлялся в Сочи осенью 2025 года. По данным росСМИ, после этого он снова стал избегать черноморского курорта.