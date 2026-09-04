Улюблений курорт Путіна потрапив під атаку. Горить нафтобаза та установка ППО (відео)

Вибухи у місті лунали всю ніч

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Місто Сочі Краснодарського краю Росії, яке до повномасштабної війни було улюбленим курортом глави Росії Володимира Путіна, вночі масовано атакували безпілотники. За попередніми даними, є низка влучань, зокрема виникла пожежа на нафтобазі "Лукойл".

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Він публікує кадри з пуском ракети з комплексу "Панцир", проте незрозуміло, що саме вона вражає. "Панцир-С1" — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) ближньої дії, призначений для захисту військових та адміністративних об'єктів від повітряних загроз

Крім того, за даними Telegram-каналу ASTRA, під удар міг потрапити дивізіон протиповітряної оборони окупантів поблизу Сочі. Згідно OSINT-аналізу відео очевидців пожежа виникла в районі селища Сіріус біля річки Псоу на кордоні з Абхазією. За даними аналітиків, саме там розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Під удар могли потрапити позиції ППО РФ. Карта: ASTRA

Перші вибухи жителі Сочі почули близько 00:30, жителів попереджали про загрозу застосування безпілотників. Вибухи лунали щонайменше до 5:00.

Чому місто Сочі могло потрапити під удар

Як відомо, Сочі є улюбленим курортом Путіна. До повномасштабної війни, яку він розпочав проти України, глава Кремля любив подовгу жити у Сочі, але відмовився від цієї практики, коли до міста почали долітати українські дрони.

Водночас попри статус курорту, Сочі є важливим військовим та логістичним вузлом на Чорному морі. Зокрема росіяни використовують портову інфраструктуру для обслуговування суден забезпечення флоту та ремонтних робіт.

Крім того, там є міжнародний аеропорт Сочі (Адлер). Там розташовуються об'єкти паливно-заправних комплексів і може базуватися армійська авіація.

Водночас нафтобази та сховища пального в регіоні безпосередньо забезпечують паливом угруповання російських військ та цивільно-військову логістику.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін майже перестав навідуватися до своєї сочинської резиденції "Бочаров ручей", бо українські дрони долітають до Сочі. Востаннє Путін офіційно з'являвся у Сочі восени 2025 року. За даними росЗМІ, після цього він знову почав уникати чорноморського курорту.