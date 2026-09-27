Пожары в домах и исчезнувший сигнал ТВ: что известно об атаке по Украине (фото, видео)

В результате происшествия есть пострадавшие

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С вечера 26 сентября и в ночь на 27 сентября Россия совершила атаку по украинским городам. В результате обстрелов есть разрушения, а также в столице пропал сигнал украинских телеканалов.

В этом материале "Телеграф" сообщает о подробностях атаки.

Так, накануне вечером враг ударил по Киеву, в результате чего в одном из многоэтажных домов загорелись сразу несклько этажей.

В Соломенском районе в результате российских обстрелов поврежден фасад 5-этажного жилого дома. На месте работала и аварийная газовая служба.

Спасатели деблокировали дверь, поврежденную взрывной волной. Пострадавшая женщина передана медикам.

Вместе с тем "шахеды" серьезно повредили в городе дата-центр, из-за чего пропал сигнал телевидения.

"Поскольку физически поврежден сам первоисточник, нам сейчас просто нечего транслировать", — рассказали в комментарии Telegram-каналу "Труха. Украина" в службе поддержки MEGOGO.

Для справки: Дата-центр (или центр обработки данных) – это здание с мощными компьютерами (серверами), работающими 24/7. Он предназначен для надежной сохранности, обработки и передачи огромных объемов информации, обеспечивая бесперебойную работу сайтов, приложений, игр и сетевых сервисов.

Также вечером 26 сентября вспыхнул пожар в незаселенном жилом доме в Киеве после вражеской атаки.

"Пожар в незаселенном жилом доме в Шевченковском районе локализовали. Экстренные службы продолжают работать на месте", — сообщал мэр столицы Виталий Кличко.

Кадры с места событий показал фотокорреспондент "Телеграфа " Ян Доброносов.

Кроме того, враг нанес удары по поселку Комышуваха и селу Новотаврийское в Запорожской области. В результате вражеских атак погибли трое мирных жителей, ещё четверо человек получили ранения. Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Также известно о еще одном серьезном разрушении в Житомире. Как сообщил руководитель юридического отдела компании "Рудь" Ольга Блажкевич в комментарии изданию "NV Бизнес", вражеские беспилотники полностью разрушили холодильный склад компании "Рудь" в Житомире 5 сентября. Это крупнейший производитель мороженого в Украине.

Общая площадь разрушений – 4350 кв.м. На складе находились готовая продукция (товары в обороте), погрузочная техника и другое имущество.

Сможет ли РФ "положить" интернет в Украине

Основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский заявил, что полное уничтожение украинской интернет-инфраструктуры обычными атаками России почти нереально. Удары могут замедлить сеть или вывести из строя отдельные части, но полностью лишить страну связи таким образом невозможно.

"Интернет так построен, что можно причинить вред, что-то замедлить, что-то будет плохо работать. Но так, чтобы совсем оставить без связи — я не думаю, что это возможно", — подчеркнул Ольшанский, добавив, что для уничтожения интернета в Украине России пришлось бы использовать атомную бомбу.

Народный депутат Александр Федиенко в комментарии "Телеграфу" по поводу попыток РФ ударами по дата-центрам лишить украинцев интернета, пояснил, что исключать проблемы с доступом к отдельным сервисам нельзя. Но в то же время следует понимать, что Украина является одной из стран мира, имеющих наиболее разветвленную интернет сеть.

"Враг сейчас пытается бить по крупным операторам связи. Но за счет того, что у нас большая концентрация малого и среднего бизнеса, я думаю, что с интернетом, по крайней мере, в Украине, точно все будет нормально", — отметил он.

При этом в случае повреждения дата-центров некоторые онлайн-сервисы могут быть временно недоступны. Однако о полном исчезновении интернета в стране речь не идет, подчеркнул Федиенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет оставить украинцев без интернета.

"Россияне проводят операцию ударов против украинских дата-центров, против нашей инфраструктуры связи. И каждый видит эту опасность. Цель у россиян простая: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов. Оперативно противодействуем этому. Были решения Ставки по этому поводу, и на всех этапах четко определены шаги, чтобы была защита Украины и от этой угрозы", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве Россия повредила популярный ТРЦ. Что известно о Lavina Mall и работает ли после атаки.