Путин поехал в Сириус: что известно о "городе будущего" возле Сочи (фото)

Для России это большой эксперимент

Российские СМИ во вторник, 9 сентября, обнародовали "экстренное" сообщение о том, что Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. Хотя медиа и не сообщили, что он там забыл, но у многих все равно возник вопрос, "что вообще такое этот Сириус?".

Поселок находится на границе Грузии или, вернее, ее оккупированной части Абхазии. Что о нем известно, расскажет "Телеграф".

Немного истории

В 2020 году россияне провели голосование о внесении поправок в конституцию. Основное внимание мира было уделено "обнулению" сроков Путина, что позволило ему править еще несколько сроков, однако в законодательство были внесены и другие изменения.

Одно из них касалось возможности создавать федеральные территории — небольшие автономные территориальные образования, которые подчиняются напрямую российскому правительству минуя региональное руководство.

Первый такой объект решили создать на базе Олимпийской деревни, созданной к проведению сочинских Олимпийских игр в 2014 году. Вся необходимая инфраструктура, включая отели, транспортные развязки и образовательный центр, к моменту голосования уже была построена.

Карта Сириуса

Находится он в Имеретинской долине и ранее считался частью города Сочи. Проживает там около 14,5 тысячи человек.

Зачем это нужно

Сам "Сириус" был создан сразу после Олимпийских игр фондом "Талант и успех", как место для обучения талантливых школьников. К слову одним из создателей фонда является друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Позже возникла идея превратить его в своеобразный "город будущего", в который можно привлечь таланты со всей России и создать для них соответствующую инфраструктуру. Из-за этого сторонники идеи называли его попыткой создать "российскую Кремниевую долину", противники же говорили, что это попытка создать свое Монако — место для богатых.

В любом случае, у России пока нет прямых аналогов подобного поселка, а потому во многом он является государственным экспериментом. Его задачей сейчас является дать понимание того, будут ли такие автономные территории работать на практике и какие проблемы могут возникнуть с их управлением.

С момента принятия законопроекта о "Сириусе" и до конца 2025 года запланирован переходный период. За это время должна закончиться организация федеральной территории и решиться вопрос с разделением полномочий между "Сириусом", Краснодарским краем и Сочи.

Устройство "Сириуса"

