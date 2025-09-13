Потерял страх? Путин решился ночевать в зоне досягаемости украинских дронов

Вероятно, на этой неделе Путин две ночи провел в Сочи, до которого долетают украинские беспилотники

Глава России Владимир Путин впервые за долгое время переночевал в Сочи или рядом с городом. До полномасштабной войны, которую он начал против Украины, Путин любил подолгу жить в Сочи, но отказался от этой практики, когда до Сочи начали долетать украинские дроны.

О том, что Путин снова отважился провести ночь в Сочи, рассказывает "Агентство. Новости" со ссылкой на публичный график главы Кремля и данные о перемещении его самолетов. На этой неделе Путин провел в Сочи два дня — в понедельник в город прилетел Ил-96 с бортовым номером RA-96024 (именно по этому борту Путин летал на Аляску).

Из Сочи Путин принял участие через видеосвязь во встрече БРИКС. Во вторник российский лидер посетил лабораторный комплекс университета "Сириус". Вечером того же дня борт RA-96024 вернулся в Москву.

В совещании БРИКС Путин принимал участие из кабинета в гостевом доме, построенном в 2014 году на границе с резиденцией "Бочаров ручей". Из него глава Кремля проводил совещания по развитию юга России 6 марта 2024 года.

Однако это могла быть не первая ночевка Путина в Сочи за последнее время. Согласно данным перемещений его бортов, это могло произойти также в мае этого года.

Однако не исключено, что как в мае, так и на этой неделе Путин летал в Сочи одним днем. В день сочинских мероприятий Путина в мае в город прилетел RA-64533 и Ту-214СР с бортовым номером RA-64527. Теоретически президент мог находиться на борту первого самолета, когда оба борта улетели в Москву через несколько часов после прилета в Сочи.

До 2023 года Путин регулярно посещал Сочи

Но в 2024 году глава РФ побывал там всего дважды: причем во втором случае Путин, вероятно, ночевал в самолете. Как рассказал знакомый Путина журналистам, он перестал летать в Сочи из-за страха за свою жизнь.

