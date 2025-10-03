"В чемодане точно была детонация": атака дронов на Сочи во время визита Путина стала мемом дня

Украинцы снова вспомнили о чемоданах Путина

Поздно вечером 2 октября украинские дроны атаковали Сочи, где незадолго до начала налета закончил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума президент Российской Федерации Владимир Путин.

Что нужно знать:

Поздно вечером 2 октября украинские дроны атаковали Сочи после выступления там Владимира Путина на Валдайском форуме.

Из-за угрозы атаки были закрыты аэропорты Сочи и Геленджика, что привело к задержке свыше 40 рейсов в Сочи к утру 3 октября.

Украинцы вспомнили о "чемодане Путина"

Об этом сообщает The Moscow Times. К утру пятницы в аэропорту Сочи задержали свыше 40 рейсов.

В 22:30 закрыли аэропорты Сочи и Геленджика, а уже через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин объявил о риске ударов дронов по городу. Очевидцы сообщили о работе систем ПВО над Черным морем, слышались взрывы и срабатывала сирена.

О возможной атаке дронов на федеральной территории Сириус сообщил ее руководитель Дмитрий Плишкин. "Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", — написал он в телеграм-канале.

По информации Минобороны РФ, с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили 11 беспилотников над Черным морем и еще четыре — над Крымом. Угроза атаки в Сириусе и Сочи сохранялась около получаса, после чего ее отменили. Однако ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика действовали примерно семь часов.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи", — уточнили в Росавиации. Так, один из рейсов из Москвы был направлен в Грозный.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, к утру пятницы в аэропорту Сочи задержали свыше 40 рейсов — 24 на вылет и около 20 на прилет. В ассоциации отметили, что введение плана "Ковер" "привел к значительным задержкам рейсов".

Шутки про чемоданы Путина

Украинцы соревнуются в шутках о пресловутом чемодане Путина. Несколько лет назад СМИ написали, что главу Кремля во всех поездках сопровождает специальный человек, отвечающий за сбор его экскрементов. Об этом стало известно из материалов совместного расследовании французского журналиста Режиса Жанте и сотрудника издания "Проект" Михаила Рубина.

По информации источника, сотрудник федеральной службы охраны собирает все путинские фекалии и мочу в предусмотренные для этого емкости, а затем содержимое транспортирует в Москву в специальном чемодане.

С тех пор интернет-пользователи часто вспоминают тот самый чемодан Путина. Не обошлось без подобных шуток и сейчас. В сети пишут о чемоданах во множественном числе, и отмечают, что парням, которые их носят, прибавилось работы. Кроме того, админ одного из украинских телеграм-каналов пошутил, что в чемодане произошла детонация.

Напомним, президент РФ впервые прокомментировал возможные поставки ракет Tomahawk Украине. Он в традиционной манере заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя", хотя вынужден был публично признать, что это мощное и серьезное вооружение.