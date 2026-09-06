Путина перекосило во время разговора об Украине: что означала странная гримаса на переговорах
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Внимание привлек один короткий момент во время речи
На видео с переговоров российского главы Владимира Путина со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером есть странный момент. Мимика и выражание лица кремлевского главы вызывает вопросы.
"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Gemini, чтобы проанализировать ролик. По его словам, в данном случае речь не идет о совпадении.
Если говорить с точки зрения невербальной психологии, а также анализа микровыражений, здесь показаны важные скрытые эмоции.
В видео у Путина поджимаются губы и опускаются уголки рта. Цифровой разум говорит, что это гримаса, характерная для сдержанного недовольства или пренебрежения.
Также в этом ролике заметна асимметрия движения и напряжения мышц лица. Кратковременная пауза, а также небольшое содрогание челюсти/губ перед тем, как продолжить речь.
Такая мимика может скрывать пренебрежение и вынужденность. Искусственный интеллект отметил, что выражение лица с поджимом губ или с ассиметричным искривлением нередко говорят о презрении или пренебрежительном отношении к обсуждаемой теме. В конкретном случае речь шла об уменьшении ударов со стороны Украины.
То есть, по словам ИИ, по мимике Путина можно понять, что озвученные им фразы являются для него вынужденными, а не сказанными из искреннего желания.
К тому же искусственный интеллект видит выражении лица Путина эмоциональной диссонанс — он пытается сдержать свои настоящие эмоции.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Путина на лице заметили "кроличью" проблему.