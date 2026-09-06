Укр

Путина перекосило во время разговора об Украине: что означала странная гримаса на переговорах

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Кадр со встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера Новость обновлена 06 сентября 2026, 11:25
Кадр со встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера. Фото Коллаж "Телеграфа"

Внимание привлек один короткий момент во время речи

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На видео с переговоров российского главы Владимира Путина со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером есть странный момент. Мимика и выражание лица кремлевского главы вызывает вопросы.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Gemini, чтобы проанализировать ролик. По его словам, в данном случае речь не идет о совпадении.

Если говорить с точки зрения невербальной психологии, а также анализа микровыражений, здесь показаны важные скрытые эмоции.

В видео у Путина поджимаются губы и опускаются уголки рта. Цифровой разум говорит, что это гримаса, характерная для сдержанного недовольства или пренебрежения.

ИИ объяснил странное выражение лица Владимира Путина
Странное выражение лица Владимира Путина. Скриншот из видео

Также в этом ролике заметна асимметрия движения и напряжения мышц лица. Кратковременная пауза, а также небольшое содрогание челюсти/губ перед тем, как продолжить речь.

Такая мимика может скрывать пренебрежение и вынужденность. Искусственный интеллект отметил, что выражение лица с поджимом губ или с ассиметричным искривлением нередко говорят о презрении или пренебрежительном отношении к обсуждаемой теме. В конкретном случае речь шла об уменьшении ударов со стороны Украины.

То есть, по словам ИИ, по мимике Путина можно понять, что озвученные им фразы являются для него вынужденными, а не сказанными из искреннего желания.

К тому же искусственный интеллект видит выражении лица Путина эмоциональной диссонанс — он пытается сдержать свои настоящие эмоции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Путина на лице заметили "кроличью" проблему.

Теги:
#Эмоции #Владимир Путин #Искусственный интеллект #ИИ