Путина перекосило во время разговора об Украине: что означала странная гримаса на переговорах

Внимание привлек один короткий момент во время речи

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На видео с переговоров российского главы Владимира Путина со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером есть странный момент. Мимика и выражание лица кремлевского главы вызывает вопросы.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Gemini, чтобы проанализировать ролик. По его словам, в данном случае речь не идет о совпадении.

Если говорить с точки зрения невербальной психологии, а также анализа микровыражений, здесь показаны важные скрытые эмоции.

В видео у Путина поджимаются губы и опускаются уголки рта. Цифровой разум говорит, что это гримаса, характерная для сдержанного недовольства или пренебрежения.

Странное выражение лица Владимира Путина. Скриншот из видео

Также в этом ролике заметна асимметрия движения и напряжения мышц лица. Кратковременная пауза, а также небольшое содрогание челюсти/губ перед тем, как продолжить речь.

Такая мимика может скрывать пренебрежение и вынужденность. Искусственный интеллект отметил, что выражение лица с поджимом губ или с ассиметричным искривлением нередко говорят о презрении или пренебрежительном отношении к обсуждаемой теме. В конкретном случае речь шла об уменьшении ударов со стороны Украины.

То есть, по словам ИИ, по мимике Путина можно понять, что озвученные им фразы являются для него вынужденными, а не сказанными из искреннего желания.

К тому же искусственный интеллект видит выражении лица Путина эмоциональной диссонанс — он пытается сдержать свои настоящие эмоции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Путина на лице заметили "кроличью" проблему.