Пока вопросов к здоровью Путина не возникает

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Глава Кремля Владимир Путин уже не молод и может умереть естественной смертью или стать жертвой собственных силовиков, или внезапного приступа. Однако вопрос сроков окончания его жизни все же волнует многих людей в мире.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта Gemini, как долго еще проживет кремлевский диктатор. Нейросеть представила несколько вариантов.

По мнению ИИ, точная дата смерти любого человека зависит от сочетания нескольких составляющих. А именно: биологические факторы, медицинское обслуживание и политические риски.

"Анализируя историческую статистику и состояние здоровья Владимира Путина, можно определить наиболее вероятные временные показатели", — отметила нейросеть.

Медицинский фактор . Путин, родившийся в 1952 году, находится под постоянным наблюдением лучших врачей. Для человека с его уровнем ресурсов и состояния вероятная продолжительность жизни в условиях современной медицины достигает 80-85 лет.

. Путин, родившийся в 1952 году, находится под постоянным наблюдением лучших врачей. Для человека с его уровнем ресурсов и состояния вероятная продолжительность жизни в условиях современной медицины достигает 80-85 лет. Реальное состояние здоровья. Несмотря на волны слухов в СМИ и соцсетях о "раке", "болезни Паркинсона" или "инфаркте", реальное состояние здоровья Путина не вызывает беспокойства у медицинских работников. Пока нет никаких подтвержденных данных о наличии у Путина смертельных заболеваний. Журналистские расследования свидетельствуют об интенсивной поддержке его здоровья и интенсивном лечении возрастных или хронических заболеваний.

Сценарии и продолжительность жизни Путина

Нейросеть отметила, что учла совокупность факторов, которые могут повлиять на продолжительность жизни Путина. Она рассматривает три основных сценария:

Естественная биологическая смерть . Вероятный временной промежуток 2032-2037 гг. (возраст 80-85 лет). Это стандартная продолжительность жизни для человека с максимально возможным уровнем медицинского обслуживания.

. Вероятный временной промежуток 2032-2037 гг. (возраст 80-85 лет). Это стандартная продолжительность жизни для человека с максимально возможным уровнем медицинского обслуживания. Внезапный критический медицинский инцидент . Возможен временной промежуток до 2030 года. Инсульт, инфаркт или резкое обострение скрытой тяжелой патологии (онкология).

. Возможен временной промежуток до 2030 года. Инсульт, инфаркт или резкое обострение скрытой тяжелой патологии (онкология). Неестественное устранение. (переворот или внутренний мятеж). Вероятный промежуток времени зависит от внешнеполитической динамики. Определяется не биологическим возрастом, а уровнем дестабилизации режима, критическими поражениями и фрагментацией.

Основные сценарии, которые могут повлиять на продолжительность жизни Путина

"При отсутствии острых внутренних потрясений или внезапных катастроф, статистически наиболее вероятный сценарий предполагает, что ресурс системы поддержки здоровья позволяет Путину оставаться живым ориентировочно до первой половины или середины 2030-х годов", — резюмировала нейросеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Кремля Владимир Путин установил новый дедлайн для захвата Донбасса.