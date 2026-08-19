Болезнь или старость: ИИ спрогнозировал, сколько еще проживет Путин
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Пока вопросов к здоровью Путина не возникает
Глава Кремля Владимир Путин уже не молод и может умереть естественной смертью или стать жертвой собственных силовиков, или внезапного приступа. Однако вопрос сроков окончания его жизни все же волнует многих людей в мире.
"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта Gemini, как долго еще проживет кремлевский диктатор. Нейросеть представила несколько вариантов.
По мнению ИИ, точная дата смерти любого человека зависит от сочетания нескольких составляющих. А именно: биологические факторы, медицинское обслуживание и политические риски.
"Анализируя историческую статистику и состояние здоровья Владимира Путина, можно определить наиболее вероятные временные показатели", — отметила нейросеть.
- Медицинский фактор. Путин, родившийся в 1952 году, находится под постоянным наблюдением лучших врачей. Для человека с его уровнем ресурсов и состояния вероятная продолжительность жизни в условиях современной медицины достигает 80-85 лет.
- Реальное состояние здоровья. Несмотря на волны слухов в СМИ и соцсетях о "раке", "болезни Паркинсона" или "инфаркте", реальное состояние здоровья Путина не вызывает беспокойства у медицинских работников. Пока нет никаких подтвержденных данных о наличии у Путина смертельных заболеваний. Журналистские расследования свидетельствуют об интенсивной поддержке его здоровья и интенсивном лечении возрастных или хронических заболеваний.
Сценарии и продолжительность жизни Путина
Нейросеть отметила, что учла совокупность факторов, которые могут повлиять на продолжительность жизни Путина. Она рассматривает три основных сценария:
- Естественная биологическая смерть. Вероятный временной промежуток 2032-2037 гг. (возраст 80-85 лет). Это стандартная продолжительность жизни для человека с максимально возможным уровнем медицинского обслуживания.
- Внезапный критический медицинский инцидент. Возможен временной промежуток до 2030 года. Инсульт, инфаркт или резкое обострение скрытой тяжелой патологии (онкология).
- Неестественное устранение. (переворот или внутренний мятеж). Вероятный промежуток времени зависит от внешнеполитической динамики. Определяется не биологическим возрастом, а уровнем дестабилизации режима, критическими поражениями и фрагментацией.
"При отсутствии острых внутренних потрясений или внезапных катастроф, статистически наиболее вероятный сценарий предполагает, что ресурс системы поддержки здоровья позволяет Путину оставаться живым ориентировочно до первой половины или середины 2030-х годов", — резюмировала нейросеть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Кремля Владимир Путин установил новый дедлайн для захвата Донбасса.