Путіна перекосило під час розмови про Україну: що означала дивна гримаса на переговорах
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Увагу привернув один короткий момент під час промови
На відео з переговорів російського голови Володимира Путіна зі спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером є дивний момент. Міміка та вираз обличчя кремлівського голови викликає питання.
Телеграф звернувся до штучного інтелекту Gemini, щоб проаналізувати ролик. За його словами, у цьому випадку не йдеться про збіг.
Якщо говорити з погляду невербальної психології, а також аналізу мікровиразів, тут показано важливі приховані емоції.
У відео у Путіна стискаються губи і опускаються куточки рота. Цифровий розум каже, що це гримаса, характерна для стриманого невдоволення чи зневаги.
Також у цьому ролику помітна асиметрія руху та напруження м’язів обличчя. Короткочасна пауза, а також невелике здригання щелепи/губ перед тим, як продовжити промову.
Така міміка може приховувати зневагу та вимушеність. Штучний інтелект зазначив, що вираз обличчя з підтиском губ або з асиметричним викривленням нерідко говорять про зневагу або зневажливе ставлення до обговорюваної теми. У конкретному випадку йшлося про зменшення ударів з боку України.
Тобто, за словами ШІ, за мімікою Путіна можна зрозуміти, що озвучені ним фрази є для нього вимушеними, а не сказаними через щире бажання.
До того ж штучний інтелект бачить вираз обличчя Путіна емоційний дисонанс — він намагається стримати свої справжні емоції.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Путіна на обличчі помітили "кролячу" проблему.