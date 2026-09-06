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Путіна перекосило під час розмови про Україну: що означала дивна гримаса на переговорах

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Кадр із зустрічі Путіна, Віткоффа та Кушнера Новина оновлена 06 вересня 2026, 11:25
Кадр із зустрічі Путіна, Віткоффа та Кушнера. Фото Колаж "Телеграфу"

Увагу привернув один короткий момент під час промови

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На відео з переговорів російського голови Володимира Путіна зі спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером є дивний момент. Міміка та вираз обличчя кремлівського голови викликає питання.

Телеграф звернувся до штучного інтелекту Gemini, щоб проаналізувати ролик. За його словами, у цьому випадку не йдеться про збіг.

Якщо говорити з погляду невербальної психології, а також аналізу мікровиразів, тут показано важливі приховані емоції.

У відео у Путіна стискаються губи і опускаються куточки рота. Цифровий розум каже, що це гримаса, характерна для стриманого невдоволення чи зневаги.

ШІ пояснив дивний вираз обличчя Володимира Путіна
Дивний вираз обличчя Володимира Путіна. Скріншот із відео

Також у цьому ролику помітна асиметрія руху та напруження м’язів обличчя. Короткочасна пауза, а також невелике здригання щелепи/губ перед тим, як продовжити промову.

Така міміка може приховувати зневагу та вимушеність. Штучний інтелект зазначив, що вираз обличчя з підтиском губ або з асиметричним викривленням нерідко говорять про зневагу або зневажливе ставлення до обговорюваної теми. У конкретному випадку йшлося про зменшення ударів з боку України.

Тобто, за словами ШІ, за мімікою Путіна можна зрозуміти, що озвучені ним фрази є для нього вимушеними, а не сказаними через щире бажання.

До того ж штучний інтелект бачить вираз обличчя Путіна емоційний дисонанс — він намагається стримати свої справжні емоції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Путіна на обличчі помітили "кролячу" проблему.

Теги:
#Емоції #Володимир Путін #Штучний інтелект #ШІ