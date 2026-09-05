Говорили более трех часов: как прошла встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Глава Кремля заявил, что такие встречи "в любом случае идут на пользу"

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В субботу, 5 сентября, в Москве прошли переговоры главы Кремля Владимира Путина со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более 3 часов, но ее результаты пока не обнародуются.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что после Москвы 6 сентября американские "посредники" намерены посетить Киев.

Российские пропагандистские СМИ сообщали, что на встрече также присутствовали спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и помощник Путина Юрий Ушаков. Перед встречей Путин сказал, что ситуация, о которой будет идти речь, "конечно непростая". В то же время он заявил, что с "ней нужно разбираться" и передал "поздравления и слова благодарности" президенту США Дональду Трампу.

Стивен Уиткофф поблагодарил Путина за гостеприимный прием и за согласие на соблюдение, предложенное украинским президентом, трехдневное прекращение огня и не нанесение ударов по Киеву и Москве. По его словам, это поможет проводить переговоры "в безопасном режиме".

"К нам эта просьба поступила по официальным каналам – и каналам спецслужб, и каналам Министерства иностранных дел, прекратить удары по Киеву. Я отдал соответствующую команду, и с нуля часа сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились", — ответил на слова благодарности Путин.

В то же время, он добавил, что Украина также значительно снизила интенсивность дальнобойных ударов. В том числе и по Москве.

"Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались. Однако мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и посредников в вашем лице и, возможно, в лице сопровождающих вас лиц", — заявил Путин.

Начало встречи в Кремле 5 сентября 2026г. Фото kremlin.ru

Стив Уиткофф был очень любезен с Путиным. Он отметил, что на пенсии будет вспоминать встречи с главой Кремля с "теплотой".

"Когда мы выйдем на пенсию, у нас будет много историй, которые мы можем вспомнить. Общение с вами будет одним из лучших", — сказал Уиткофф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сможет ли турне Уиткоффа и Кушнера приблизить перемирие между Украиной и Россией.