Від Бєлгорода до Сибіру: в Росії спалахнули пожежі після атак дронів (відео)

У мережі з’явилися численні відео з вогнем, димом та роботою російської ППО

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У ніч проти 25 жовтня безпілотники атакували кілька російських регіонів. У Білгороді почалися пожежі, в Омську повідомили про удар по промисловій зоні, а вранці вибухи пролунали в Пермському краї.

Про атаки на російські регіони повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Судячи з опублікованих даних, однією з основних точок подій стала Бєлгородська область: безпілотники атакували її всю ніч.

У Білгороді спалахнули пожежі

Перші повідомлення про масовану атаку безпілотників на Білгородську область з’явилися близько 1:18. О 01:30 канал повідомив про пожежу у центрі Бєлгорода. Пізніше у мережі з’явилися нові відео з місця подій – на них видно вогонь та дим.

Вночі також повідомляли, що російська ППО продовжує працювати. За опублікованими кадрами поки не можна точно визначити, які пошкодження могли спричинити влучення безпілотників, а які – робота протиповітряної оборони.

О 02:12 Exilenova+ повідомив про удар по торгово-розважальному центру "МегаГРІНН" у Бєлгороді. За даними каналу, об’єктом ударили Сили оборони України. У публікації стверджувалося, що це сталося вночі, коли комплекс було закрито відвідувачам.

На момент публікації докладної офіційної інформації про характер пошкоджень, масштаби пожежі та можливі наслідки не було.

В Омську атакували промислову зону

Про атаку повідомили і в Омській області. Близько 03:27 Telegram-канал Exilenova+ написав про удар по промисловій зоні в Омську.

Згодом канал уточнив, що метою могло стати АТ "Омський каучук" – підприємство хімічної промисловості. У публікаціях з’явилися відео з місця подій, на яких, як стверджується, відображені наслідки атаки.

"Омський каучук" виготовляє синтетичні каучуки та іншу хімічну продукцію. Такі підприємства входять у промислову інфраструктуру Росії. Можливі пошкодження можуть спричинити виробничі потужності регіону.

Точний характер пошкоджень підприємства та масштаб можливої пожежі ще потрібно підтвердити. Незалежної інформації про наслідки удару та офіційних даних про постраждалих наразі немає.

Канал окремо опублікував фотографію високовольтної опори лінії електропередачі, по якій, ймовірно, вдарив безпілотник.

Вибухи також пролунали у Пермському краї

Вранці 25 жовтня з’явилися повідомлення про нові вибухи у глибокому тилу Росії. Близько 06:47 Exilenova+ повідомив, що атаку зазнали об’єкти на території Пермського краю.

Подробиць того, що сталося, тоді не наводили. Невідомо, які саме об’єкти могли потрапити під удар та чи є пошкодження.

Канал також опублікував кадри наслідків попереднього удару по заводу "Протон" у Орловській області. Йдеться про атаку 23 жовтня: за інформацією Exilenova+, крилаті ракети Storm Shadow вразили цехи підприємства. Ці кадри відносяться до більш ранньої події та не підтверджують новий удар у ніч на 25 жовтня.

За ніч про атаки повідомили одразу у кількох російських регіонах. У Білгороді публікували кадри пожеж та роботи ППО, в Омську повідомили про атаку на промислову зону, а вранці з’явилися повідомлення про вибухи у Пермському краї. Масштаби пошкоджень та можливі наслідки цих подій поки що уточнюють.

Як повідомляв "Телеграф", військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, що російський завод "Тольятті-каучук" виробляє синтетичні каучуки і постачає гумотканинну продукцію для військової техніки на військовий ринок. За оцінкою Коваленка, підприємство також постачає полімерні речовини для виробництва твердого ракетного палива. Цей приклад показує, чому атаки на хімічні підприємства важливо враховувати в оцінці промислового та військового забезпечення Росії.