"Меня всю трасет": в РФ дроны налетели на НПЗ и не только, у местных паника в сети (фото, видео)

Сразу несколько стратегических объектов оказались под ударом

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Ряд российских городов подвергся дроновой атаке в ночь на 13 сентября. В результате есть прилеты по нефтеперерабатывающим заводам, а также фиксируется повреждение ТЭС.

Информация об этом была опубликована в социальных сетях.

Нижнекамск

В российском городе Нижнекамск (Татарстан) в ночь на 13 сентября раздалась серия взрывов. Под ударом оказалась промышленная зона. Крупный паблик Eхilenova+ опубликовал момент прилета дрона.

Одна из местных жительниц пожаловалась в соцсетях на мощные взрывы в городе.

"Меня всю трясет…", — заявила она в ролике.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Сообщется, что удар пришелся по НПЗ.

"Танеко" (Нижнекамский НПЗ) – один из крупнейших современных нефтеперерабатывающих комплексов России. Его проектная мощность составляет более 16 миллионов тонн нефти в год. Предыдущее поражение предприятия произошло в ночь на 12 июня 2026 года.

Этот НПЗ выпускает автомобильные бензины стандарта Евро-5, дизельное горючее, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы. Среди его продукции базовые масла и другие виды нефтепродукции.

Славянск–на–Кубани

Город в Краснодарском крае России был атакован дронами. Под ударом оказлся нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, была атакована ТЭС.

Как известно, на НПЗ произошел крупный пожар.

Славянский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.России. Завод "Славянск-ЭКО" относится к крупнейшим экспортерам российских нефтепродуктов через порты Черного моря. Много горючего из этого НПЗ поставлялось во временно оккупированный Крым и другие временно оккупированные Россией территории на юге Украины.

Славянский НПЗ

Предприятие занимается переработкой и производством газового бензина (газолина), ДТФ (дизельной технологической фракции), мазута, СМТ (сосудистого маловязкого топлива), вакуумного газойля и других нефтепродуктов.

Сочи

В Краснодарском крае было атаковано судно. По заявлениям местных, речь идет о сухогрузе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России после налета дронов горел очередной Ozon. Рассказываем, где уже были атакованы склады.