Что будет, если Украина возобновит удары по НПЗ России: три сценария развития событий

Решение Киева может обострить разногласия с США, но и отказ от атак несёт стратегические риски

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Возобновление ударов по российским НПЗ, о котором предупредил президент Владимир Зеленский, может обострить отношения Украины с США именно тогда, когда Киев больше всего нуждается в американской военной поддержке. В то же время отказ от ударов без гарантий ответных действий России может ослабить позиции Украины.

Как будет развиваться ситуация дальше, зависит не только от Украины или России, но и от решений администрации президента США Дональда Трампа. ИИ назвал три вероятных сценария развития событий.

Контролируемая эскалация

При этом сценарии Украина возобновляет удары по российским НПЗ, что вызывает публичную критику в Вашингтоне. Сотрудничество не прекращается, пока США пытаются ограничить атаки, а Украина настаивает на гарантиях безопасности.

Американское принуждение

США официально переходят к ограничениям – сокращают обмен разведданными, ограничивают работу Starlink, усиливают давление на механизмы закупки оружия. Отметим, часть этого уже произошла, однако это объясняют техническими сбоями.

Такой сценарий осложнит ситуацию на фронте и серьезно ослабит противовоздушную оборону Украины. Быстро заменить критически важные ресурсы будет очень сложно.

Компромисс и взаимность

Условия ограничения ударов по объектам энергетики согласовываются при условии соответствующего подтверждения со стороны РФ. Такой сценарий позволит Трампу заявить о дипломатическом успехе, а Украине – сохранить рычаги влияния и необходимую помощь.

Какие риски есть для Украины

Худший сценарий – путь принуждения. Для американской стороны слова Зеленского могут выглядеть как отказ выполнять требования США и вызов американскому влиянию в целом. Важно понимать: даже если Трамп недоволен, это не означает прекращения всей поддержки, ведь она зависит не только от решений Белого дома, но и от позиции Конгресса. Именно выборы в Конгресс, запланированные на начало ноября, обостряют проблему: одна из главных "болей" американских избирателей – цена на дизельное топливо. Ее Трамп пытается снизить за счет поставок из РФ, чтобы завоевать расположение избирателей в пользу республиканцев. В то же время продолжение ударов по НПЗ само по себе не доказывает, что Вашингтон непременно пойдет на такой шаг. Это риск эскалации, а не гарантированное последствие.

Еще один аспект – ухудшение личных отношений президентов. Это может повлиять на отношение к запросам Украины, публичную риторику и готовность выступать стороной переговоров.

Удары по НПЗ могут быть выгоднее Украине, чем кажется

В своем анализе ИИ подчеркнул важный аспект: у Украины нет ресурсов, сопоставимых с российскими, для войны на истощение. Поэтому нужно не только удерживать оборону, но и делать войну невыгодной для России, и удары по НПЗ – весомый аргумент. Это не только сокращает количество топлива, в том числе и для вражеской армии, но и уменьшает поступления в российский бюджет, а также ведет к расходам на ремонт, простоям и другим издержкам. Стратегическая ценность зависит именно от совокупного эффекта и продолжительности давления.

Таким образом, для Украины высок риск прекращения ударов – это не только ослабление давления на РФ, но и потеря одного из инструментов противодействия агрессии. Удары РФ уже показывают, что уступка Украины не побудила ее к аналогичному шагу. Поэтому ИИ рассуждает так: Украина должна не допустить кризиса военного сотрудничества и одновременно укреплять европейскую составляющую обороны как страховку на случай сокращения американской помощи.

Публичная риторика не должна подменять дипломатию. "Заявление Зеленского – сигнал Москве, Вашингтону и европейским столицам: Украина не готова разменивать собственные военные рычаги на переговорах, если они не обеспечивают реальную безопасность, – считает ИИ. – Решающими будут масштабы атак, их влияние на мировые цены на топливо, политические интересы США и то, насколько американская администрация сможет контролировать дипломатический процесс".

Как сообщал "Телеграф", отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского опустились до самого низкого уровня со времени их спора в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Среди причин разногласий – удары Сил обороны Украины вглубь России, для которых используют данные американской разведки. Новые разногласия могут ослабить дипломатические усилия европейских союзников, пытающихся сохранить поддержку Украины со стороны США.