Лукашенко сделал неожиданное заявление о возможной войне с Украиной

Во всем обвинил НАТО и США

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что "не потянет" войну с Украиной. Кроме того, он отметил, что белорусско-украинская граница полностью заминирована и забетонирована, и потыкаться туда не стоит.

Соответствующее заявление самопровозглашенный президент Беларуси сделал в комментарии российским и белорусским журналистам. На вопрос о том, какова вероятность вступления в войну Беларуси, Лукашенко ответил следующее:

"Вот эти все призывы "Беларусь в войну в Украине!" это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной. Что произойдет? Вы знаете, тысяча километров фронт в Украине сейчас. Думаете просто? Не просто. 1500 км граница у нас с Украиной. Добавьте 1500. И на прибалтийском, польском направлении еще 1500. Три тыщи километров! Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем".

Глава белорусского государства добавил, что он не хочет проблем и выразил надежду, что Украине, так же как сегодня России, еще "пригодится такая Беларусь".

"У нас пол страны находится в радиусе 100 км от Киева, в том числе Мозырский НПЗ, к счастью сегодня работающий… Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это ничего бы не дало. Потому что у них граница с Беларусью, забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована и 120 тысяч украинских военных на этой границе", — подчеркнул президент Беларуси.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Лукашенко принялся раскручивать тему "нелегитимности" Зеленского. Так, белорусский лидер заявил, что Россия может отказаться от заключения мирного договора с Украиной после 20 мая. Заметим, что подобные нарративы исключительно пропагандистские и не соответствуют реальности.